Все из-за Тайваня: Си Цзиньпин предупредил, что между США и Китаем "возможен конфликт"

Китайский лидер принял Дональда Трампа в символическом месте: 600-летнем Храме Неба, рассказав, что древние китайские правители проводили в этом храме жертвоприношения, молясь о мире и процветании страны. А потом напомнил о планах насчет Тайваня.

Китайский лидер Си Цзиньпин на переговорах с президентом США Дональдом Трампа заявил, что между Пекином и Вашингтоном может возникнуть "конфликт" из-за Тайваня. По его словам, если вопрос принадлежности острова будет решен «должным образом», то Китай и США продолжат сотрудничать, отмечает CNN со ссылкой на китайские издания.

"Если же все будет улажено неправильно, между двумя странами могут возникнуть столкновения или даже конфликт, что поставит китайско-американские отношения в целом в очень опасное положение", — сказал Си Цзиньпин.

Это было первое сообщение о содержании переговоров. После завершения встречи Трамп отказался отвечать на вопросы американских журналистов о Тайване. При этом еще накануне глава Белого дома говорил, что обсудит с главой КНР продажу американского оружия Тайваню в рамках обязательства Вашингтона.

Заявление Си Цзиньпина усилило опасения, что будущие поставки вооружений на Тайвань могут оказаться под угрозой. Китай считает Тайвань своей неотъемлемой территорией, а любую внешнюю поддержку властей острова, в том числе визиты иностранных делегаций, расценивает как нарушение китайского суверенитета.

При этом на официальном банкете Си Цзиньпин заявил, что американо-китайские отношения являются важнейшими в мире, призвав быть партнерами, а не соперниками.

"Мы оба считаем, что отношения между Китаем и США — самые важные двусторонние отношения в мире. Мы должны наладить их и никогда не испортить", — сказал Си Цзиньпин.

"Достижение великого возрождения китайской нации и возрождение величия Америки могут идти рука об руку. И Китай, и США выиграют от сотрудничества и проиграют от конфронтации, им следует быть партнерами, а не соперниками", - сообщил он, подняв тост за 250-летие независимости США.

На Тайване уже отреагировали на завуалированные угрозы КНР.

"В настоящее время Китай представляет собой единственную угрозу региональному миру и стабильности", — заявило Министерство иностранных дел Тайваня, уточнив, что даже во время встречи Трампа и Си Цзиньпиня Народно-освободительная армия Китая продолжала направлять военные самолеты и корабли для преследования и угроз в адрес Тайваня.

Американские и китайские официальные лица заявляют, что Трамп и Си Цзиньпин потенциально могут встретиться четыре раза в 2026 году.

В число этих встреч могут входить саммит "Большой двадцатки" в Майами и встреча Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Гуанчжоу, которые состоятся позднее в этом году.

А Дональд Трамп уже пригласил Си Цзиньпина посетить Белый дом в сентябре.

