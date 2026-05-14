Усе через Тайвань: Сі Цзіньпін попередив, що між США і Китаєм "можливий конфлікт"

Китайський лідер прийняв Дональда Трампа в символічному місці: 600-річному Храмі Неба, розповівши, що стародавні китайські правителі проводили в цьому храмі жертвопринесення, молячись за мир і процвітання країни. А потім нагадав про плани щодо Тайваню.

Китайський лідер Сі Цзіньпін на переговорах із президентом США Дональдом Трампом заявив, що між Пекіном і Вашингтоном може виникнути "конфлікт" через Тайвань. За його словами, якщо питання приналежності острова буде вирішено "належним чином", то Китай і США продовжать співпрацювати, зазначає CNN із посиланням на китайські видання.

"Якщо ж усе буде залагоджено неправильно, між двома країнами можуть виникнути зіткнення або навіть конфлікт, що поставить китайсько-американські відносини загалом у дуже небезпечне становище", — сказав Сі Цзіньпін.

Це було перше повідомлення про зміст переговорів. Після завершення зустрічі Трамп відмовився відповідати на запитання американських журналістів про Тайвань. При цьому ще напередодні глава Білого дому говорив, що обговорить із главою КНР продаж американської зброї Тайваню в рамках зобов'язання Вашингтона.

Заява Сі Цзіньпіна посилила побоювання, що майбутні поставки озброєнь на Тайвань можуть опинитися під загрозою. Китай вважає Тайвань своєю невід'ємною територією, а будь-яку зовнішню підтримку влади острова, зокрема візити іноземних делегацій, розцінює як порушення китайського суверенітету.

При цьому на офіційному бенкеті Сі Цзіньпін заявив, що американсько-китайські відносини є найважливішими у світі, закликавши бути партнерами, а не суперниками.

"Ми обидва вважаємо, що відносини між Китаєм і США — найважливіші двосторонні відносини у світі. Ми повинні налагодити їх і ніколи не зіпсувати", — сказав Сі Цзіньпін.

"Досягнення великого відродження китайської нації і відродження величі Америки можуть йти рука об руку. І Китай, і США виграють від співпраці і програють від конфронтації, їм слід бути партнерами, а не суперниками", — повідомив він, піднявши тост за 250-річчя незалежності США.

На Тайвані вже відреагували на завуальовані погрози КНР.

"Наразі Китай являє собою єдину загрозу регіональному миру і стабільності", — заявило Міністерство закордонних справ Тайваню, уточнивши, що навіть під час зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіня Народно-визвольна армія Китаю продовжувала спрямовувати військові літаки й кораблі для переслідування і погроз на адресу Тайваню.

Американські та китайські офіційні особи заявляють, що Трамп і Сі Цзіньпін потенційно можуть зустрітися чотири рази у 2026 році.

До числа цих зустрічей можуть входити саміт "Великої двадцятки" в Майамі і зустріч Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Гуанчжоу, які відбудуться пізніше цього року.

А Дональд Трамп уже запросив Сі Цзіньпіна відвідати Білий дім у вересні.

