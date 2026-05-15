Путин после Трампа: главу Кремля оставят без парада и торжеств во время визита в Пекине

Президент России Владимир Путин на следующей неделе совершит однодневный визит в Пекин, через несколько дней после завершения саммита лидера Китая Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на источники.

Поездка, по данным источников, запланирована на 20 мая. По их словам, визит станет частью "обычных контактов" между Москвой и Пекином, без масштабных церемоний или торжественного приема.

Издание отмечает, что это будет первый случай, когда Китай примет лидеров США и России в один месяц вне многосторонних мероприятий. В материале это называют отражением попыток Пекина поддерживать отношения с обеими странами и укреплять свою роль в мировой политике.

После визита Путина Китай также станет первой страной, которая в течение нескольких месяцев приняла всех четырех лидеров других постоянных членов Совета Безопасности ООН. В декабре в Пекин приезжал президент Франции Эммануэль Макрон, а в январе — премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Дональд Трамп завершает свой визит в Китай 15 мая. Это первая поездка американского президента в КНР почти за десять лет. Для него в Пекине организовали торжественную встречу с салютом и школьниками, которые приветствовали делегацию.

Источники SCMP сообщили, что визит Путина не будет иметь такого масштаба из-за загруженности китайских чиновников во время приема Трампа.

Напомним, во время переговоров с Дональдом Трампом лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что из-за Тайваня между США и Китаем может возникнуть "конфликт". В Пекине также отметили, что считают остров своей территорией и выступают против внешней поддержки Тайваня.

Ранее сообщалось, что во время встречи в Пекине Дональд Трамп и Си Цзиньпин планировали обсудить искусственный интеллект, Иран и войну в Украине.

Также стало известно, что президент США прибыл в Китай вместе с руководителями крупнейших технологических компаний, среди которых Илон Маск и Тим Кук.