Путін після Трампа: главу Кремля залишать без параду та урочистостей під час візиту в Пекіні

Президент Росії Володимир Путін наступного тижня здійснить одноденний візит до Пекіна, через кілька днів після завершення саміту лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомило видання South China Morning Post із посиланням на джерела.

Поїздка, за даними джерел, запланована на 20 травня. За їхніми словами, візит стане частиною “звичайних контактів” між Москвою та Пекіном, без масштабних церемоній чи урочистого прийому.

Видання зазначає, що це буде перший випадок, коли Китай прийме лідерів США та Росії в один місяць поза межами багатосторонніх заходів. У матеріалі це називають відображенням спроб Пекіна підтримувати відносини з обома країнами та зміцнювати свою роль у світовій політиці.

Після візиту Путіна Китай також стане першою країною, яка протягом кількох місяців прийняла всіх чотирьох лідерів інших постійних членів Ради Безпеки ООН. У грудні до Пекіна приїжджав президент Франції Еммануель Макрон, а в січні — прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Дональд Трамп завершує свій візит до Китаю 15 травня. Це перша поїздка американського президента до КНР майже за десять років. Для нього в Пекіні організували урочисту зустріч із салютом та школярами, які вітали делегацію.

Джерела SCMP повідомили, що візит Путіна не матиме такого масштабу через завантаженість китайських чиновників під час прийому Трампа.

Нагадаємо, під час переговорів із Дональдом Трампом лідер КНР Сі Цзіньпін заявив, що через Тайвань між США та Китаєм може виникнути “конфлікт”. У Пекіні також наголосили, що вважають острів своєю територією та виступають проти зовнішньої підтримки Тайваню.

Раніше повідомлялося, що під час зустрічі в Пекіні Дональд Трамп і Сі Цзіньпін планували обговорити штучний інтелект, Іран та війну в Україні.

Також стало відомо, що президент США прибув до Китаю разом із керівниками найбільших технологічних компаній, серед яких Ілон Маск і Тім Кук.