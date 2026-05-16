"Я не хочу, чтобы кто-то стал независимым": Трамп предупредил Тайвань после визита в Китай

Президент США Дональд Трамп призвал Тайвань не провозглашать официальную независимость от Китая. В то же время президент Тайваня Лай Цандэ заявил, что им не надо этого делать, потому что страна уже считает суверенной.

Американский лидер также предупредил, что не готов вступать в войну против Китая, поддерживая Тайвань. Об этом он сказал в интервью Fox News.

"Я не хочу, чтобы кто-то стал независимым", — заявил президент США после завершения двухдневного саммита со своим китайским коллегой Си Цзиньпином в Пекине.

Перед этим Трамп подчеркивал, что не брал никаких обязательств по Тайваню. В то же время постоянная позиция США заключается в поддержке независимости Тайваня, тогда как диалог с Пекином намекает на то, что существует только одно китайское правительство.

Многие тайваньцы считают себя частью отдельного государства, хотя большинство выступает за сохранение статус-кво, при котором Тайвань не объявляет независимость от Китая и не объединяется с ним.

Відео дня

Дональд Трамп поддержал такую позицию страны: "Знаете, нам, чтобы воевать, надо преодолеть девять с половиной тысяч миль. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы они остыли. Я хочу, чтобы Китай остыл".

По его словам, он много говорил с китайским лидером о будущем Тайваня, однако не уточнил, будут ли США его защищать.

При этом, по данным государственных СМИ Китая, Си предупредил Трампа, что тайваньский вопрос является важнейшим вопросом в отношениях между США и Китаем.

"Если этот вопрос будет решен неправильно, две страны могут столкнуться или даже вступить в конфликт", — заявил Си.

Зато Трамп подчеркнул, что не верит в возможность конфликта между США и Китаем из-за Тайваня, добавив, что Си не хочет войны.

В конце 2025 года администрация Трампа согласовала продажу Тайваню пакета оружия на сумму 11 миллиардов долларов США. В него войдут современные ракетные пусковые установки и различные ракеты. Трамп заявил, что вскоре решит, может ли эта продажа состояться, добавив, что он и Си подробно говорили о вопросе оружия.

"Я скажу, что мне нужно поговорить с человеком, вы знаете, кто это, который руководит Тайванем", — отметил Трамп.

Стоит отметить, что США не имеют официальных связей с Тайванем, а лидеры США и Тайваня традиционно не общаются между собой. Поэтому если Трамп поговорит с Лай Цинде, это может вызвать напряженность, ведь в Китае президент Тайваня считается сепаратистом.

Заместитель министра иностранных дел Тайваня Чэнь Мин-чи отреагировал на слова Трампа, отметив, что острову нужно уточнить значение замечаний. В то же время он напомнил, что согласованная администрацией Трампа продажа оружия была осуществлена в соответствии с американским законодательством.

По его словам, продажа американского оружия является частью "обязательств США по безопасности" перед Тайванем и "служит общим сдерживающим фактором против региональных угроз".

Отдельно Трамп подчеркнул, что США не поддерживают провозглашение независимости, которое может привести к войне.

"Мы не стремимся к войнам, и если все останется так, как есть, я думаю, Китай будет этим доволен. Но мы не хотели бы, чтобы кто-то говорил: "Давайте станем независимыми, потому что Соединенные Штаты нас поддерживают", — заявил Дональд Трамп.

Напомним, что во время визита Дональда Трампа в Пекин за его спиной произошла драка между охранниками и представителями китайской делегации. Инцидент попал на видео и быстро разошелся по соцсетям.

Ранее мы также информировали, что для Дональда Трампа в Пекине организовали торжественный банкет с участием Си Цзиньпина. В меню были традиционные китайские блюда, в частности утка по-пекински, морепродукты и десерты региональной кухни.