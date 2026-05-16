"Я не хочу, щоб хтось став незалежним": Трамп попередив Тайвань після візиту до Китаю

Президент США Дональд Трамп закликав Тайвань не проголошувати офіційну незалежність від Китаю. Водночас президент Тайваню Лай Цанде заявив, що їм не треба цього робити, бо країна уже вважає суверенною.

Американський лідер також попередив, що не готовий вступати у війну проти Китаю, підтримуючи Тайвань. Про це він сказав у інтерв'ю Fox News.

"Я не хочу, щоб хтось став незалежним", — заявив президент США після завершення дводенного саміту зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном у Пекіні.

Перед цим Трамп наголошував, що не брав жодних зобов'язань щодо Тайваня. Водночас постійна позиція США полягає в підтримці незалежності Тайваню, тоді як діалог з Пекіном натякає на те, що існує лише один китайський уряд.

Багато тайванців вважають себе частиною окремої держави, хоча більшість виступає за збереження статус-кво, за якого Тайвань не оголошує незалежність від Китаю та не об'єднується з ним.

Дональд Трамп підтримав таку позицію країни: "Знаєте, нам, щоб воювати, треба подолати девʼять з половиною тисяч миль. Я цього не прагну. Я хочу, щоб вони охолонули. Я хочу, щоб Китай охолонув".

За його словами, він багато говорив з китайським лідером про майбутнє Тайваня, однак не уточнив, чи будуть США його захищати.

При цьому, за даними державних ЗМІ Китаю, Сі попередив Трампа, що тайванське питання є найважливішим питанням у відносинах між США та Китаєм.

"Якщо це питання буде вирішено неправильно, дві країни можуть зіткнутися або навіть вступити в конфлікт", — заявив Сі.

Натомість Трамп наголосив, що не вірить у можливість конфлікту між США та Китаєм через Тайвань, додавши, що Сі не хоче війни.

Наприкінці 2025 року адміністрація Трампа погодила продаж Тайваню пакету зброї на суму 11 мільярдів доларів США. До нього увійдуть сучасні ракетні пускові установки та різноманітні ракети. Трамп заявив, що незабаром вирішить, чи може цей продаж відбутися, додавши, що він і Сі детально говорили про питання зброї.

"Я скажу, що мені потрібно поговорити з людиною, ви знаєте, хто це, яка керує Тайванем", — зазначив Трамп.

Варто зазначити, що США не мають офіційних зв'язків з Тайванем, а лідери США та Тайваня традиційно не спілкуються між собою. Тож якщо Трамп поговорить з Лай Цінде, це може спричинити напруженість, адже в Китаї президент Тайваню вважається сепаратистом.

Заступник міністра закордонних справ Тайваню Чень Мін-чі відреагував на слова Трампа, зазначивши, що острову потрібно уточнити значення зауважень. Водночас він нагадав, що погоджений адміністрацією Трампа продаж зброї було здійснено відповідно до американського законодавства.

За його словами, продаж американської зброї є частиною "зобов'язань США щодо безпеки" перед Тайванем і "служить спільним стримувальним фактором проти регіональних загроз".

Окремо Трамп наголосив, що США не підтримують проголошення незалежності, яке може призвести до війни.

"Ми не прагнемо воєн, і якщо все залишиться так, як є, я думаю, Китай буде цим задоволений. Але ми не хотіли б, щоб хтось казав: "Станьмо незалежними, тому що Сполучені Штати нас підтримують", — заявив Дональд Трамп.

