Газовое соглашение и война в Украине: что Си и Путин решали в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Пекине договорились продлить Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией. Также стороны обсудили энергетическое сотрудничество, войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Переговоры состоялись 20 мая в Большом зале народов в Пекине, куда Путин прибыл всего через несколько дней после визита президента США Дональда Трампа в Китай.

Во время встречи Си Цзиньпин назвал Путина "дорогим другом" и заявил, что Китай и Россия должны развивать стратегическую координацию и строить "более справедливый и равноправный" мировой порядок. По словам китайского лидера, договор между странами, подписанный 25 лет назад, заложил основу для долгосрочной дружбы и сотрудничества.

Путин в свою очередь заявил, что отношения между Москвой и Пекином находятся на "беспрецедентно высоком уровне". Он также назвал Россию "надежным поставщиком ресурсов" для Китая на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Відео дня

Отдельно стороны коснулись войны в Украине. В Кремле заявили, что надеются на возобновление мирного процесса и призвали США продолжать посреднические усилия. Издание отмечает, что война РФ против Украины продолжается уже более четырех лет, а Пекин и Москва в последние годы усилили стратегическую координацию на фоне давления со стороны Вашингтона.

Одной из главных тем переговоров стало энергетическое сотрудничество, в частности газопровод "Сила Сибири-2". Проект предусматривает поставки до 50 млрд кубометров газа в год из России в Китай через Монголию. В Кремле заявили, что во время визита Путина могут подписать около 40 соглашений.

Отдельно стороны обсудили войну на Ближнем Востоке. Си Цзиньпин заявил, что ситуация в регионе находится "на критическом этапе между войной и миром" и призвал к немедленному прекращению боевых действий. По его словам, продолжение конфликта угрожает стабильности поставок энергоносителей и международной торговле.

Во время визита также ожидается подписание трех меморандумов между российской госкорпорацией "Росатом" и китайскими партнерами, в частности по термоядерным исследованиям и подготовке специалистов в сфере атомной энергетики.

Напомним, накануне визита Владимира Путина в Пекин агентство Bloomberg писало, что Москва пытается продвинуть проект газопровода "Сила Сибири-2" на фоне нестабильности на энергетических рынках из-за войны на Ближнем Востоке. В Кремле надеялись, что ситуация заставит Китай быть более сговорчивым в переговорах по цене на российский газ.

В Кремле заявили, что Владимир Путин 19-20 мая посетит Китай по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина. Визит посвятили годовщине договора о добрососедстве и сотрудничестве, а среди тем переговоров называли международную политику и региональную безопасность.

Ранее Дональд Трамп и Си Цзиньпин планировали обсудить в Пекине развитие искусственного интеллекта, ситуацию вокруг Ирана и войну в Украине. В китайскую столицу Трамп прибыл вместе с руководителями крупных технологических компаний, среди которых Илон Маск и Тим Кук.