Путін пошкодує про вторгнення в Україну: Трамп спростував заяву Сі Цзіньпіна

Президент США поспілкувався з журналістами біля свого споруджуваного бального залу. І одне із запитань стосувалося його візиту до Китаю і бесіди з Сі Цзіньпіном.

Раніше Financial Times повідомляла, що Сі Цзіньпін заявив Дональду Трампу про те, що Путін може "пошкодувати" про вторгнення в Україну. Трамп заявив, що цього не було.

Трамп заявив, що Сі Цзіньпін про Путіна нічого не говорив

Журналіст запитав: "Він (Сі Цзіньпін — ред.) це говорив?"

Трамп відповів: "Ні, не говорив. Ні, він ніколи цього не говорив".

Продовжуючи тему про свій візит до Китаю, президент США заявив, що "президент Сі" пообіцяв йому не відправляти зброю в Іран. Сі Цзіньпін не президент Китаю, а Генеральний секретар ЦК Комуністичної партії Китаю, голова Центральної військової ради КНР і голова Китайської Народної Республіки (КНР).

"Це прекрасна обіцянка. Я вірю йому на слово. Я це оцінив. Ми чудово провели час у Китаї. Знаєте, ми і до цього дуже добре ладнали, але з президентом Сі ми дійсно чудово провели час. Думаю, ви б сказали те саме, але він пообіцяв, що не буде відправляти жодної зброї", — повідомив Трамп.

Президент США також наголосив, що вся військова міць Ірану нібито знищена і вони обираються укласти угоду "в неділю, або на початку наступного тижня".

"Нам потрібно щось зробити з Іраном. Ми не можемо дозволити їм володіти ядерною зброєю. Хочете побачити, як світ вибухне? Хочете побачити проблему?" — повідомив Трамп.

Але оскільки зустріч була присвячена все-таки його бальному залу, який тільки будують, то він повідомив, що це буде грандіозна споруда, три поверхи якої розміщуватимуться під землею, а на даху буде "найбільша імперія дронів, яку ви коли-небудь бачили, і вона захищатиме Вашингтон".

Нагадаємо, джерела Financial Times стверджували, що Сі Цзіньпін і Дональд Трамп у Пекіні під час саміту минулого тижня обговорювали війну в Україні. І китайський лідер нібито сказав, що Путін "може пошкодувати про вторгнення в Україну".

Джерела заявили, що президент Китаю зробив ці коментарі під час розлогих переговорів, які торкнулися України, і під час яких Трамп запропонував Китаю і Росії співпрацювати проти Міжнародного кримінального суду, заявивши, що їхні інтереси збігаються.

Це одкровення з'явилося напередодні прибуття Путіна до Китаю 19 травня на зустріч із Сі Цзіньпіном, через чотири дні після того, як китайський лідер приймав президента США на їхній другій зустрічі після повернення Трампа в Білий дім.

Путін почав вторгнення в Україну в лютому 2022 року, за три тижні після поїздки в Китай, під час якої він і Сі Цзіньпін оголосили про "безмежне" партнерство. Його дводенний візит цього тижня відбудеться через 25 років після того, як тодішній президент Цзян Цземінь підписав із Путіним договір про дружбу між Китаєм і СРСР.

19 травня, відповідаючи на запитання про повідомлення Financial Times про висловлювання Сі Цзіньпіна, представник МЗС у Пекіні заявив, що це "абсолютно неправдиво".

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков сказав щодо повідомлень про висловлювання Путіна: "Китайці вже спростували це".

