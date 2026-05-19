Путин пожалеет о вторжении в Украину: Трамп опроверг заявление Си Цзиньпина

Президент США пообщался с журналистами у своего строящегося бального зала. И один из вопросов касался его визита в Китай и беседы с Си Цзиньпином.

Ранее Financial Times сообщала, что Си Цзиньпин заявил Дональду Трампу о том, что Путин может "пожалеть" о вторжении в Украину. Трамп заявил, что этого не было.

Трамп заявил, что Си Цзиньпин про Путина ничего не говорил

Журналист спросил: "Он (Си Цзиньпин – ред.) это говорил?"

Трамп ответил: "Нет, не говорил. Нет, он никогда этого не говорил".

Продолжая тему про свой визит в Китай, президент США заявил, что "президент Си" пообещал ему не отправлять оружие в Иран. Си Цзиньпин не президент Китая, а Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель Центрального военного совета КНР и председатель Китайской Народной Республики (КНР).

"Это прекрасное обещание. Я верю ему на слово. Я это оценил. Мы прекрасно провели время в Китае. Знаете, мы и до этого очень хорошо ладили, но с президентом Си мы действительно отлично провели время. Думаю, вы бы сказали то же самое, но он пообещал, что не будет отправлять никакого оружия", — сообщил Трамп.

Президент США также подчеркнул, что вся военная мощь Ирана якобы уничтожена и они обираються заключить сделку "в воскресение, или в начале следующей недели".

"Нам нужно что-то сделать с Ираном. Мы не можем позволить им обладать ядерным оружием. Хотите увидеть, как мир взорвется? Хотите увидеть проблему?" – сообщил Трамп.

Но так как встреча была посвящена все-таки его бальному залу, который только строится, то он сообщил, что это будет грандиозное сооружение, три этажа которого будут размещаться под землей, а на крыше будет "самая большая империя дронов, которую вы когда-либо видели, и она будет защищать Вашингтон".

Напомним, источники Financial Times утверждали, что Си Цзиньпин и Дональд Трамп в Пекине во время саммита на прошлой неделе обсуждали войну в Украине. И китайский лидер якобы сказал, что Путин "может пожалеть о вторжении в Украину".

Источники заявили, что президент Китая сделал эти комментарии во время обширных переговоров, которые затронули Украину, и в ходе которых Трамп предложил Китаю и России сотрудничать против Международного уголовного суда, заявив, что их интересы совпадают.

Это откровение появилось в преддверии прибытия Путина в Китай 19 мая на встречу с Си Цзиньпином, спустя четыре дня после того, как китайский лидер принимал президента США на их второй встрече после возвращения Трампа в Белый дом.

Путин начал вторжение в Украину в феврале 2022 года, через три недели после поездки в Китай, в ходе которой он и Си Цзиньпин объявили о "безграничном" партнерстве. Его двухдневный визит на этой неделе состоится спустя 25 лет после того, как тогдашний президент Цзян Цзэминь подписал с Путиным договор о дружбе между Китаем и СССР.

19 мая, отвечая на вопрос о сообщении Financial Times о высказываниях Си Цзиньпина, представитель МИД в Пекине заявил, что это "совершенно ложно".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал по поводу сообщений о высказываниях Путина: "Китайцы уже опровергли это".

