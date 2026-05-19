Жители российского Иркутска, что в Сибири, в видеообращении к президенту РФ Владимиру Путину жалуются на острую нехватку мест в школах.

Россияне из микрорайона Березовый просят, чтобы Министерство иностранных дел России обратиться к главе Китая Си Цзиньпину, чтобы тот построил им школу "в рамках этнокультурного разнообразия и активного развития культурных связей с Китаем", а они, в свою очередь, готовы начать "изучать китайский язык". Об этом пишет издание The Moscow Times.

В обращении местных жителей говорится, что в Березовом около двух тысяч детей школьного возраста, но им приходится ездить в соседние поселки. Ведь школы там переполнены.

Россияне говорят, что устали пять лет обращаться к Путину, ведь школу им обещали построить еще в 2021 году, но денег не нашлось. Сейчас строительство школы и детского сада там заморожено, а чиновники ссылаются на то, что деньги на них в региональном бюджете "не заложены".

"В каких условиях вы собираетесь увеличивать рождаемость — для нас является загадкой", — спрашивают люди у Путина.

Так что теперь они надеются на главу Китая Си Цзиньпина и даже готовы ради этого учиться.

"Мы готовы изучать китайский язык, поскольку считаем, что он нам реально очень нужен. Активное развитие культурных связей с Китаем — единственный возможный для нас путь развития в условиях, когда приоритеты нашей страны находятся где-то в зоне строительства новых станций метро в Москве", — заявили жители Березового.

Известно, что вскоре Владимир Путин посетит Китай. Визит главы Кремля состоится вскоре после посещения КНР американским президентом Дональдом Трампом.

Напомним, что в Госдуме РФ уже не скрывают, что экономика России на грани краха и не выдержит продолжения так называемой "СВО". Такое откровенное заявление сделал депутат Госдумы от Коммунистической партии, член комитета по аграрным вопросам Ренат Сулейманов.

Также в российском порту Усть-Луга в ночь на 27 марта произошли массовые беспорядки среди работников на фоне атаки беспилотников и ограничения доступа к работе. Конфликт с охраной перерос в столкновения, во время которых служебный автомобиль въехал в толпу, а часть участников была задержана.