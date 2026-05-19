Экономика не выдержит: в российской Думе откровенно призвали Путина завершать войну в Украине

В Госдуме РФ уже не скрывают, что экономика России на грани краха и не выдержит продолжения так называемой "СВО".

Такое откровенное заявление сделал депутат Госдумы от Коммунистической партии, член комитета по аграрным вопросам Ренат Сулейманов в интервью "Континент Сибирь Online".

"Очевидно, что экономика не выдержит длительного продолжения СВО. Официально 40% федерального бюджета — это оборона и безопасность. О каком развитии, инвестициях, капиталовложениях можно говорить? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости: экономика их производит, но населением они потреблены не будут. Это — чистые расходы. Да, они обеспечивают занятость и зарплату в оборонных отраслях, выступают определенным драйвером. Но одновременно вызывают инфляцию и сокращение других расходов — социальных, инвестиционных. Поэтому скорейшее завершение СВО просто необходимо. Спецоперация длится уже дольше Великой отечественной. Дай Бог, она закончится победой, а не промежуточным результатом", — заявил депутат Госдумы.

При этом депутат пожаловался на нехватку средств в бюджете России.

"Миллион людей вернутся на гражданку. Где рабочие места, достойная зарплата, социальная адаптация? Проблем меньше не станет. Кроме того, встанет вопрос восстановления новых территорий. Нужны и в дальнейшем колоссальные расходы бюджета", — отметил Сулейманов.

Экономика России на грани краха: что известно

Напомним, что The Washington Post пишет, что экономическая модель, которую выстроил Кремль, базируется не на развитии, а на жестком контроле, принуждении и изоляции, и этот подход постепенно исчерпывает себя. Экономику России не способен спасти даже рост цен на нефть. В первом квартале 2026 года дефицит бюджета РФ уже превысил годовой план.

Также известно, что Европа усилила давление на российский нефтяной экспорт, нанеся удар по так называемому "теневому флоту", который Кремль использует для обхода санкций.

Также в ISW предполагают, что российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовности к быстрому завершению войны против Украины, поскольку убежден, что экономика РФ способна выдержать длительное противостояние.