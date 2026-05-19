Економіка не витримає: в російській Думі відверто закликали Путіна завершувати війну в Україні

У Держдумі РФ вже не приховують, що економіка Росі на грані краху та не витримає продовження так званої "СВО".

Таку відверту заяву зробив депутат Держдуми від Комуністичної партії, член комітету з аграрних питань Ренат Сулейманов в інтерв'ю "Континент Сибір Online".

"Очевидно, що економіка не витримає тривалого продовження СВО. Офіційно 40% федерального бюджету — це оборона та безпека. Про який розвиток, інвестиції, капіталовкладення можна говорити? Ні танки, ні снаряди не мають споживчої вартості: економіка їх виробляє, але населенням вони спожиті не будуть. Це – чисті витрати. Так, вони забезпечують зайнятість та зарплату в оборонних галузях, виступають певним драйвером. Але одночасно спричиняють інфляцію та скорочення інших витрат — соціальних, інвестиційних. Тому якнайшвидше завершення СВО просто необхідне. Спецоперація триває вже довше за Велику вітчизняну. Дай Боже, вона закінчиться перемогою, а не проміжним результатом", — заявив депутат Держдуми.

При цьому депутат поскаржився на брак коштів у бюджеті Росії.

"Мільйон людей повернуться на гражданку. Де робочі місця, гідна зарплатня, соціальна адаптація? Проблем менше не стане. Крім того, постане питання відновлення нових територій. Потрібні й надалі колосальні витрати бюджету", — зазначив Сулейманов.

Економіка Росії на грані краху: що відомо

Нагадаємо, що The Washington Post пише, що економічна модель, яку вибудував Кремль, базується не на розвитку, а на жорсткому контролі, примусі та ізоляції, і цей підхід поступово вичерпує себе. Економіку Росії не здатне врятувати навіть зростання цін на нафту. У першому кварталі 2026 року дефіцит бюджету РФ уже перевищив річний план.

Також відомо, що Європа посилила тиск на російський нафтовий експорт, завдавши удару по так званому "тіньовому флоту", який Кремль використовує для обходу санкцій.

Також в ISW припускають, що російський диктатор Володимир Путін не демонструє готовності до швидкого завершення війни проти України, оскільки переконаний, що економіка РФ здатна витримати тривале протистояння.