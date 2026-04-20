Економіку Росії не здатне врятувати навіть зростання цін на нафту. У першому кварталі 2026 року дефіцит бюджету РФ уже перевищив річний план.

Вплив війни на економіку РФ настільки серйозний, що Кремлю навіть не допомогло здорожчання нафти під час війни на Близькому Сході. Попри тимчасове зростання доходів, за перший квартал 2026 року дефіцит бюджету перевищив річний план і сягнув 4,58 трлн рублів.

Економіка Росії під жорстким контролем

Попри те, що економіка Росії після початку повномасштабної війни змогла уникнути миттєвого колапсу, її нинішній стан дедалі погіршується. Як повідомляє The Washington Post, модель, яку вибудував Кремль, базується не на розвитку, а на жорсткому контролі, примусі та ізоляції, і цей підхід поступово вичерпує себе.

Володимир Путін вибудував модель, завдяки якій РФ вдалося уникнути колапсу в економіці після 2022 року, але вона вже поступово вичерпує себе

Зазначається, що після 2022 року Москва обмежила виведення грошей за кордон, змусила експортерів продавати валюту та посилила тиск на бізнес. Водночас різко зросли витрати на оборону, а підприємства змушували стримувати ціни. Рівень інфляції становить 5,9%.

"Вся ця політика, спрямована проти зростання, дозволила економіці втриматися на плаву в середньостроковій перспективі. Але обмеження і збитки тепер стають очевидними", — йдеться у статті.

Внаслідок такої політики Кремля капітал фактично залишився заблокованим усередині країни, експорт втратив конкурентні позиції, а цивільні сектори економіки почали згортатися

Вплив війни на економіку РФ відчув бізнес. Для фінансування мобілізації влада неодноразово підвищувала податки, зокрема збільшила ПДВ із 20% до 22% і розширила коло платників серед малого та середнього бізнесу. У результаті багато підприємств опинилися на межі виживання. Водночас загострюється дефіцит кадрів, адже через мобілізацію та еміграцію країна втрачає кваліфікованих працівників.

Топ 5 міфів про непереможність РФ: чому російська економіка не дасть змоги вести війну так довго, як хоче Путін

The Washington Post пише, що у відповідь на погані економічні новини Кремль посилив контроль над інформацією, обмеживши публікацію ключових даних, заблокував тисячі сайтів і запровадив закон, який карає за "неправдиву інформацію". В умовах державного контролю над ЗМІ це фактично ліквідує незалежний нагляд і підзвітність.

"Урок з Росії полягає в тому, що сучасна економіка може функціонувати під тиском війни та ізоляції, але не нескінченно", — пише The Washington Post.

Поштовх економіки РФ від подорожчання нафти

Зростання цін на нафту, яке відбулося внаслідок війни в Ірані, дало поштовх економіці Росії. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у матеріалі "Погрози Трампа та паніка ринку: чи коштуватиме нафта $200 і що буде з цінами в Україні" розповів, що Кремль справді отримує додаткові доходи, однак цей ефект не варто переоцінювати.

Путіну хочуть послабити санкції: як війна в Ірані змінює ставлення до Росії

Подібної думки дотримується й експерт енергетичного ринку Юрій Корольчук, який розповів, що реальний результат від дорогого ресурсу можна оцінити лише за підсумками року, адже ціни на нафту залишаються волатильними та можуть знову знизитися.

Водночас голова Служби військової розвідки та безпеки Швеції Томас Нільссон у коментарі Financial Times повідомив, що навіть надприбутки від енергоресурсів не здатні витягнути економіку РФ зі скрутного стану. За його словами, щоб покрити дефіцит бюджету РФ, ціна на нафту марки Urals має стабільно перевищувати 100 доларів за барель протягом тривалого періоду.

Для того, щоб покрити дефіцит бюджету РФ, ціна на нафту марки Urals має стабільно перевищувати 100 доларів за барель протягом тривалого періоду

Якщо ж геополітична напруга зменшиться і ціни стабілізуються, можливості Кремля фінансувати війну різко скоротяться. У такому сценарії вплив війни на економіку РФ стане ще відчутнішим, а проблеми з бюджетом лише загостряться.

Дефіцит бюджету Росії зростає

Ситуація з державними фінансами Росії дедалі більше свідчить про системну кризу. Економіст, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран на сторінці у Facebook зазначив, що дефіцит бюджету РФ у січні-березні 2026 року сягнув 4,58 трлн рублів, що вже перевищило річний план у 3,7 трлн. За його словами, це сталося через недоотримання податків з цивільної економіки в розмірі близько 1,2 трлн рублів.

Кривава криптовалюта Росії: що потрібно обрати наступною метою санкцій проти Кремля

"Минулого тижня головна новина системи державних фінансів РФ залишилась поза увагою більшості ЗМІ. Так, російське Казначейство зробило дуже відверту заяву, що за їхніми оцінками дефіцит за два місяці 2026 року склав не 3,5 трлн рублів, як за версією Мінфіну, а майже 6 трлн рублів", — повідомив економіст.

Згодом, як зауважив Віталій Шапран, російська влада пояснила розбіжності різними підходами Мінфіну та Казначейства до оцінки доходів і витрат в останній день лютого. Втім, за словами експерта, масштаби різниці виявилися настільки значними, що їх неможливо пояснити лише технічними нюансами одного дня. Пізніше стало відомо, що частина проблем пов’язана із затримками бюджетних трансфертів до Пенсійного фонду РФ.

За даними російського Казначейства, дефіцит бюджету за два місяці 2026 року становив майже 6 трлн рублів. Водночас Мінфін РФ оцінив його у 3,5 трлн рублів

Проблеми у комунікації Мінфіну виникли на тлі чуток, що російський уряд міг перенести 3-4 трлн рублів дефіциту з 2025 року на 2026-й. Опосередковано цю версію підтверджує й різке зростання тижневих операцій РЕПО Центробанку РФ із банками: з 2 трлн до майже 5 трлн рублів.

"Приховувати дефіцит бюджету Мінфіну РФ стає все важче, однак рано чи пізно він дасть про себе знати", — зауважив експерт.

А поки Мінфін намагається приховати проблеми в бюджеті, Казначейство їх знаходить.

Зазначимо, що Європа посилила тиск на російський нафтовий експорт, завдавши удару по так званому "тіньовому флоту", який Кремль використовує для обходу санкцій. Фокус повідомляв раніше про нові обмеження, які можуть суттєво зменшити доходи Росії від нафти та ускладнити фінансування війни на тлі поглиблення внутрішніх економічних проблем.