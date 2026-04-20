Экономику России не способен спасти даже рост цен на нефть. В первом квартале 2026 года дефицит бюджета РФ уже превысил годовой план.

Влияние войны на экономику РФ настолько серьезно, что Кремлю даже не помогло подорожание нефти во время войны на Ближнем Востоке. Несмотря на временный рост доходов, за первый квартал 2026 года дефицит бюджета превысил годовой план и достиг 4,58 трлн рублей.

Экономика России под жестким контролем

Несмотря на то, что экономика России после начала полномасштабной войны смогла избежать мгновенного коллапса, ее нынешнее состояние все ухудшается. Как сообщает The Washington Post, модель, которую выстроил Кремль, базируется не на развитии, а на жестком контроле, принуждении и изоляции, и этот подход постепенно исчерпывает себя.

Отмечается, что после 2022 года Москва ограничила вывод денег за границу, заставила экспортеров продавать валюту и усилила давление на бизнес. В то же время резко выросли расходы на оборону, а предприятия заставляли сдерживать цены. Уровень инфляции составляет 5,9%.

"Вся эта политика, направленная против роста, позволила экономике удержаться на плаву в среднесрочной перспективе. Но ограничения и убытки теперь становятся очевидными", — говорится в статье.

Вследствие такой политики Кремля капитал фактически остался заблокированным внутри страны, экспорт потерял конкурентные позиции, а гражданские сектора экономики начали сворачиваться

Влияние войны на экономику РФ почувствовал бизнес. Для финансирования мобилизации власти неоднократно повышали налоги, в частности увеличили НДС с 20% до 22% и расширили круг плательщиков среди малого и среднего бизнеса. В результате многие предприятия оказались на грани выживания. В то же время обостряется дефицит кадров, ведь из-за мобилизации и эмиграции страна теряет квалифицированных работников.

The Washington Post пишет, что в ответ на плохие экономические новости Кремль усилил контроль над информацией, ограничив публикацию ключевых данных, заблокировал тысячи сайтов и ввел закон, который наказывает за "ложную информацию". В условиях государственного контроля над СМИ это фактически ликвидирует независимый надзор и подотчетность.

"Урок из России заключается в том, что современная экономика может функционировать под давлением войны и изоляции, но не бесконечно", — пишет The Washington Post.

Толчок экономики РФ от подорожания нефти

Рост цен на нефть, который произошел в результате войны в Иране, дал толчок экономике России. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в материале "Угрозы Трампа и паника рынка: будет ли стоить нефть $200 и что будет с ценами в Украине" рассказал, что Кремль действительно получает дополнительные доходы, однако этот эффект не стоит переоценивать.

Подобного мнения придерживается и эксперт энергетического рынка Юрий Корольчук, который рассказал, что реальный результат от дорогого ресурса можно оценить только по итогам года, ведь цены на нефть остаются волатильными и могут снова снизиться.

В то же время глава Службы военной разведки и безопасности Швеции Томас Нильссон в комментарии Financial Times сообщил, что даже сверхприбыли от энергоресурсов не способны вытянуть экономику РФ из затруднительного положения. По его словам, чтобы покрыть дефицит бюджета РФ, цена на нефть марки Urals должна стабильно превышать 100 долларов за баррель в течение длительного периода.

Если же геополитическое напряжение уменьшится и цены стабилизируются, возможности Кремля финансировать войну резко сократятся. В таком сценарии влияние войны на экономику РФ станет еще более ощутимым, а проблемы с бюджетом только обострятся.

Дефицит бюджета России растет

Ситуация с государственными финансами России все больше свидетельствует о системном кризисе. Экономист, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран на странице в Facebook отметил, что дефицит бюджета РФ в январе-марте 2026 года достиг 4,58 трлн рублей, что уже превысило годовой план в 3,7 трлн. По его словам, это произошло из-за недополучения налогов с гражданской экономики в размере около 1,2 трлн рублей.

"На прошлой неделе главная новость системы государственных финансов РФ осталась без внимания большинства СМИ. Так, российское Казначейство сделало очень откровенное заявление, что по их оценкам дефицит за два месяца 2026 года составил не 3,5 трлн рублей, как по версии Минфина, а почти 6 трлн рублей", — сообщил экономист.

Впоследствии, как отметил Виталий Шапран, российские власти объяснили расхождения разными подходами Минфина и Казначейства к оценке доходов и расходов в последний день февраля. Впрочем, по словам эксперта, масштабы разницы оказались настолько значительными, что их невозможно объяснить только техническими нюансами одного дня. Позже стало известно, что часть проблем связана с задержками бюджетных трансфертов в Пенсионный фонд РФ.

Проблемы в коммуникации Минфина возникли на фоне слухов, что российское правительство могло перенести 3-4 трлн рублей дефицита с 2025 года на 2026-й. Косвенно эту версию подтверждает и резкий рост недельных операций РЕПО Центробанка РФ с банками: с 2 трлн до почти 5 трлн рублей.

"Скрывать дефицит бюджета Минфина РФ становится все труднее, однако рано или поздно он даст о себе знать", — заметил эксперт.

А пока Минфин пытается скрыть проблемы в бюджете, Казначейство их находит.

Отметим, что Европа усилила давление на российский нефтяной экспорт, нанеся удар по так называемому "теневому флоту", который Кремль использует для обхода санкций. Фокус сообщал ранее о новых ограничениях, которые могут существенно уменьшить доходы России от нефти и усложнить финансирование войны на фоне углубления внутренних экономических проблем.