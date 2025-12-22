Экономика России на грани: The Washington Post предсказывает коллапс в РФ в 2026 году

Российская экономика, которая в течение нескольких лет обеспечивала огромные военные расходы, находится на грани серьезного финансового истощения. Эксперты прогнозируют, что уже в 2026 году страна может столкнуться с глубоким кризисом из-за дефицита средств, падения доходов от нефти и потенциальных проблем в банковской системе.

Как сообщает The Washington Post, внутренние экономические показатели России свидетельствуют о значительном ослаблении ее финансовых позиций. Несмотря на заявления Кремля о стабильности и непоколебимости, большинство резервов и заемных средств, которые финансировали военные расходы, уже исчерпаны. Новые санкции, особенно в нефтяном секторе, дополнительно усиливают давление на экономику и создают риск масштабного дефицита бюджета.

Особую тревогу вызывает состояние энергетического сектора, который традиционно является основным источником доходов государства. Санкции США против "Роснефти" и "Лукойла" заставляют Россию продавать нефть с огромными скидками — около 35 долларов за баррель, тогда как бюджет на 2025 год был рассчитан с ценой 69 долларов. В целом, это существенно повышает риск дефицита, а рост военных расходов только обостряет финансовое напряжение.

По оценкам Reuters, поступления от экспорта нефти и газа могут сократиться почти наполовину по сравнению с прошлым годом. В то же время военные расходы России уже достигли рекордных 149 миллиардов долларов за первые три квартала 2025 года. Экономист Крейг Кеннеди, бывший вице-президент Bank of America Merrill Lynch, отмечает, что повышение налогов или новые займы могут временно покрыть дефицит, но стратегически делают экономику еще более уязвимой.

Кризис в банковской системе РФ

Кризис затрагивает и банковскую систему. Массовое корпоративное кредитование, особенно в оборонном секторе, в сочетании с высокими процентными ставками создало значительный объем проблемных долгов. Центральный банк официально сообщает, что доля проблемных кредитов в корпоративном сегменте составляет около 5%, однако это не учитывает займов оборонной промышленности, которые превышают 200 миллиардов долларов. Эксперты описывают это как "черный бассейн" непрозрачных долгов, что представляет потенциальную угрозу для всей финансовой системы.

Предупреждения звучат и от внутренних игроков. Председатель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отмечает, что многие компании находятся в преддефолтном состоянии. Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования при Кремле предупреждают, что в случае дальнейшего роста проблемных кредитов и массового вывода депозитов системный банковский кризис может наступить уже к октябрю 2026 года.

Энергетические компании, которые ранее были стабильным источником доходов государства, сейчас находятся под огромным финансовым давлением. "Газпром" в 2024 году получил чистый убыток в 12,9 миллиарда долларов из-за потери ключевых рынков Европы и потратил большинство резервов, которые в начале 2022 года составляли 27 миллиардов, оставив лишь 6-8 миллиардов долларов. При этом компания дополнительно увеличила долг более чем на 20 миллиардов. "Роснефть" потеряла 70% чистой прибыли за первые три квартала 2025 года, а санкции затрудняют закупку оборудования и доступ к рынкам сбыта, заставляя сосредотачиваться на добыче только на наиболее доступных скважинах.

Экономические проблемы испытывают и рядовые граждане. По данным Ощадбанка, население сокращает расходы на одежду на 8,7%, на товары для дома — на 8,8%, а на сферу здоровья и косметики — на 5,9%. Предприятия реагируют на кризис сокращением рабочего времени, отправкой работников в неоплачиваемые отпуска или задержками в выплате зарплат. Например, в Нижнем Тагиле рабочие медно-обогатительного комбината "Новолекс" не получали заработную плату в течение двух месяцев; аналогичные случаи зафиксированы как минимум в 34 компаниях по всей стране.

В частности, по мнению экономистов, сочетание сокращения доходов от энергетики, рекордных военных расходов и санкций делает российскую экономику чрезвычайно уязвимой. Если не будут приняты серьезные финансовые и политические меры, страна рискует столкнуться с системным банковским и социальным кризисом уже в 2026 году.

Напомним, что в январе российско-украинская война превысит продолжительность Второй мировой войны, а социология показывает, что среди россиян растет недовольство войной и экономическими трудностями. По данным The Economist, большинство населения хочет прекращения боевых действий, тогда как поддержка Путина и ожидания скорой победы значительно падают.

Также Фокус писал, ссылаясь на анализ ISW, что Путин активизировал заявления о "стабильности" экономики, пытаясь убедить мир в способности России вести долговременную войну. Аналитики отмечают, что это — часть информационной кампании для сокрытия реальных проблем в стране.