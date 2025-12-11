Путин удваивает военные усилия в Украине, пока в РФ растет общественное недовольство, — The Economist

В январе российско-украинская война превысит продолжительность немецко-советской войны 1941-1945 годов. Социологические опросы свидетельствуют, что несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина о преодолении экономических вызовов и уверенность в победе, среди россиян растут пессимистические настроения.

Об общественных настроениях в России относительно войны в Украине пишет The Economist. Журналисты пишут со ссылкой на проведенный социологическим центром "Левада" опрос, что только 40% россиян считают ветеранов "специальной военной операции", как российская пропаганда называет агрессию против Украины, героями войны. Остальные опрошенные видят в них угрозу или жертв.

Социологи в недавнем исследовании разделили респондентов на две группы: первую спрашивали о желаниях, другую — об ожиданиях относительно войны в Украине. В первой группе 88% заявили, что хотят прекращения боевых действий, а фокус сместился на социальные и экономические вопросы. Во второй группе 47% ожидали, что Путин достигнет завершения войны.

По словам авторов статьи, Кремль, который регулярно проводит собственные опросы, знает о настроениях в обществе, и одновременно осознает, что прекращение боевых действий или сокращение расходов на войну не решит проблем в экономике, поскольку она стала зависимой от военного производства. Также ухудшить ситуацию может возвращение травмированных оккупантов домой.

Журналисты отмечают, что Путин удваивает усилия и требует большего идеологического контроля и репрессий вместо того, чтобы прекратить войну.

Президент РФ утверждает, что РФ "шагает к победе в Украине", российские войска "продвигаются везде", а Кремль успешно решает экономические проблемы благодаря поддержке патриотического русского народа. Также Путин заявил о готовности к войне с Европой.

Реальная ситуация в России отличается от этой картины, отмечают авторы материала. Прогресс ВС РФ на самом деле "кровавый и медленный", ведь за 4 года они не смогли полностью оккупировать даже Донбасс, экономические проблемы растут, а общественные настроения относительно войны ухудшаются.

По словам Александры Прокопенко из берлинского аналитического центра Carnegie Russia Eurasia Centre, российская экономика не испытывает трудностей, но уже демонстрирует признаки напряжения. Доходы от продажи энергоносителей за последний год упали на 22%, а дефицит бюджета приближается к 3% ВВП — по европейским стандартам это небольшой показатель, но РФ не имеет возможности занимать средства на международных рынках и получит мало иностранных инвестиций. По словам Прокопенко, Путин вынужден занимать деньги на войну в Украине внутри России, что может привести к инфляции и повышению налогов.

Кремль тратит на вооруженные силы, военно-промышленный комплекс, внутреннюю безопасность и обслуживание долга половину своего бюджета. Аналитик отметила, что война делает экономику РФ беднее, потому что несмотря на поддержку рабочих мест и промышленной активности наблюдается мало долговременных активов или повышения производительности.

Поддержка войны в Украине среди россиян

Бывший заместитель председателя Центрального банка России Олег Вьюгин на конференции в Вене в октябре заявил, что в начале полномасштабного вторжения Кремль смог увеличить расходы на армию, поддерживать уровень жизни и финансово вознаграждать оккупантов, но больше он не способен продолжать войну без непопулярных решений.

По словам социолога из российского города Самара Владимира Звоновского, об ухудшении своего благосостояния заявляют втрое больше россиян, чем тех, кто говорит об улучшении.

Основатель Re:Russia Кирилл Рогов отметил, что сейчас в РФ нежелание участвовать в войне считается более социально приемлемым, чем энтузиазм. Если в мае 2023 года 57% россиян считали, что большинство людей в их близком кругу поддерживают войну (против 39% тех, кто считал наоборот), то в октябре 2025 года большинство считали, что их близкие выступают против, или цифры делились поровну.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) 8 декабря сообщали, что российские власти пытаются скрыть реальный кризис в экономике. В то же время Путин избегает упоминаний о прямой связи между экономическими проблемами и российско-украинской войной и почти не говорит о расходах на боевые действия.

30 октября издание Bloomberg писало, что экспорт российского топлива обвалился до самого низкого уровня с 2022 года из-за санкций и атак беспилотников.