Стабильность только на словах: Кремль пытается скрыть реальный кризис в экономике, — ISW

Владимир Путин активизировал публичные заявления о "стабильности" российской экономики, пытаясь убедить мир в способности России вести долговременную войну против Украины. В то же время аналитики указывают, что эти сигналы являются частью масштабной информационной кампании, призванной скрыть реальные проблемы внутри страны.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), выступления президента РФ носят больше пропагандистский, чем практический характер, и направлены как на внутреннюю аудиторию, так и на западные государства. В частности, 8 декабря во время заседания Совета стратегического развития и национальных проектов Путин заявил, что государство якобы активно работает над преодолением демографического кризиса и создает дополнительные стимулы для увеличения рождаемости.

В своей речи он говорил о расширении программ выплат, льгот и социальной поддержки для семей с детьми, пытаясь создать впечатление стабильности и заботы государства. При этом Путин был вынужден признать, что показатели рождаемости в России продолжают снижаться. Этот факт он попытался объяснить размытыми формулировками о "внешних факторах", не упоминая напрямую войну против Украины, которая уже привела к значительным потерям среди мужского населения и миграционным волнам.

Отдельным элементом его выступления стало заявление о намерении учитывать демографические показатели при оценке работы губернаторов регионов. По оценкам экспертов, это может свидетельствовать о попытке переложить часть ответственности за ухудшение ситуации на местные власти.

Также Путин сделал акцент на временно оккупированных территориях Украины — Херсонской и Запорожской областях. Он заявил, что там наблюдается якобы положительная динамика по готовности населения заводить детей. В ISW считают, что такие заявления не соответствуют реальности и являются частью кремлевской стратегии по использованию оккупированных регионов как демографического и трудового резерва, а также элементом легитимизации оккупации через социальные нарративы

В блоке, посвященном экономике, Путин озвучил оптимистичные прогнозы по российскому ВВП, заявив, что рост может составить около 1% к концу 2025 года. Он также сообщил о якобы контролируемом уровне инфляции — около 6% или ниже, подчеркивая, что экономика сохраняет "устойчивость", а безработица остается низкой.

Эту риторику поддержал премьер-министр Михаил Мишустин, заявивший, что за последние три года российская экономика якобы выросла почти на 10%, несмотря на "беспрецедентное давление санкций". Такие утверждения, по мнению аналитиков ISW, скорее выполняют роль успокаивающего сигнала для внутренней аудитории, чем отражают реальное состояние российской экономики, которая сталкивается с дефицитом бюджета, технологическими ограничениями и зависимостью от военных расходов.

Эксперты также обращают внимание, что активность Путина в теме экономической "устойчивости" заметно возросла накануне контактов между представителями России и США, которые состоялись 2 декабря в Москве. Это, по их мнению, указывает на попытку повлиять на переговорные позиции Запада и убедить партнеров Украины в том, что усиление санкций якобы не даст результата.

При этом Путин последовательно избегает прямой связи между экономическими трудностями и войной в Украине. В своих выступлениях он почти не упоминает о расходах на военные действия, масштабных потерях на фронте и долгосрочных последствиях мобилизации для рынка труда и социальной сферы, что, по мнению аналитиков, является сознательной попыткой скрыть реальные причины ухудшения экономической ситуации.

ISW подчеркивает, что Кремль параллельно продвигает две ключевые информационные линии: о "крепкой и самодостаточной экономике" и о "неизбежности победы" в войне. Оба нарратива призваны оказывать давление на Запад и Украину, формируя у них страх перед затягиванием боевых действий и побуждая к уступкам на условиях Москвы.

В то же время аналитики отмечают, что Россия имеет серьезные внутренние уязвимости — как в военной, так и в экономической сфере. По их мнению, именно эти слабые места могут быть использованы для того, чтобы принудить Кремль к реальным переговорам и компромиссным решениям, а утверждения о "неизбежности победы" не соответствуют реальной ситуации.

Отдельное внимание в отчете уделено заявлениям российских чиновников, которые демонстрируют жесткую позицию Кремля в отношении возможных мирных договоренностей. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев заявил, что России, по его мнению, не имеет значения, кто именно будет подписывать документы о завершении войны, но принципиальным является то, чтобы условия полностью соответствовали интересам Москвы. Также он высказал позицию, что переговоры должны происходить не с Украиной, а с Соединенными Штатами. Эту линию дополнил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, который заявил, что переговоры о прекращении войны должны проводиться без публичности и широкого информирования общества. В ISW считают, что такая тактика может использоваться для манипулирования информационным полем и маскировки нежелания России идти на реальные уступки.

