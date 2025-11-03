Удары украинских дронов по НПЗ РФ: Москва вынуждена менять логистику поставок топлива, — СМИ

Украина активно наращивает использование ударных беспилотников, которые способны долетать на сотни километров в глубь территории России. В результате этих атак страдают нефтеперерабатывающие заводы, склады топлива и другие объекты, важные для обеспечения войны со стороны РФ.

Как сообщает издание Euronews, операции по запуску организовываются в секретных точках в сельской местности Украины: в темноте с низким освещением на импровизированных взлетно-посадочных полосах собираются колонны ударных дронов, которые практически бесшумно поднимаются в ночное небо и направляются на восток. Места подготовки лишены зрелищности — офицеры в бронежилетах работают быстро и слаженно, используют затемненный свет и ночное видение, а моторы устройств напоминают грохот старых мотоциклов.

Цели атак — прежде всего нефтеперерабатывающие заводы, топливные склады и центры военной логистики. По данным аналитиков, это часть целенаправленной кампании, которая с лета усилилась и нанесла материальный ущерб энергетической инфраструктуре России, что повлекло внутренний дефицит бензина и усложнило экспорт дизтоплива и авиационного топлива. В отдельных регионах введено нормирование топлива, говорится в материале.

Согласно обзору американского аналитического центра Carnegie Endowment, украинские беспилотники наносили удары по по меньшей мере 16 крупных российских НПЗ, что теоретически составляет около 38% их номинальной перерабатывающей мощности. Однако аналитики отмечают, что реальный эффект был более умеренным: многие заводы восстанавливали работу в течение недель, а запасы и избыточные мощности частично сглаживали потери в объемах переработки.

Как удары по российским НПЗ отразились на внутреннем рынке топлива

Международное энергетическое агентство оценивает, что повторные атаки могли уменьшить мощности российской переработки примерно на 500 тысяч баррелей в день, из-за чего внутренний рынок столкнулся с дефицитом топлива, хотя общее мировое предложение нефти оставалось относительно стабильным. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские возможности дальнобойных ударов наносят ощутимый ущерб экономике Кремля; по его словам, следствием атак было сокращение до 20% поставок бензина.

В материале приведены свидетельства непосредственных участников операций. Командир с позывным "Фидель" описывает развитие технологий: если раньше дроны преодолевали около 500 км, теперь некоторые модели регулярно летают на расстоянии до 1000 км от границы. Он подчеркивает, что успех миссий зависит от трех компонентов — платформы, человеческого фактора и тщательного планирования — и называет эти миссии "священным делом". По оценкам "Фиделя", менее 30% аппаратов достигают целевых зон, поэтому каждая операция предполагает значительные потери и риски для экипажей и операторов.

Техническая простота конструкции делает беспилотники относительно дешевыми и быстро масштабируемыми: в статье указано, что сейчас некоторые модели производятся примерно за 55 000 долларов США, что значительно дешевле традиционных ракетных систем и позволяет массово пополнять парк при относительно низких затратах. Кроме того, появление таких дронов сопровождается культурными символами поддержки — одна из моделей, названная "лютый", даже попала на местную почтовую марку как знак национальной гордости.

Более того, эксперты по риск-анализу отмечают сдвиг в географии конфликта: удары, которые ранее подрывали инфраструктуру преимущественно в приграничных районах, теперь достигают более глубоких регионов России. По словам Адриано Босони из RANE, это заставляет Москву выходить из стратегии "территория вне зоны" и перебрасывать ресурсы на защиту собственного тыла, и это усложняет ее логистические возможности и уменьшает способность вести масштабные операции.

Кроме прямого влияния на инфраструктуру, важным является политический эффект: способность Украины самостоятельно запускать дальнобойные удары уменьшает зависимость от западных решений о поставках тяжелого оружия и сопровождалась усилением санкций против российской нефтеотрасли. Аналитики видят в этом комбинированное давление — военное и экономическое — на способность Кремля поддерживать внешние операции.

Напомним, что, по данным Bloomberg, экспорт нефтепродуктов из России упал до самого низкого уровня с начала полномасштабной войны из-за проблем на заводах и усиления западных санкций.

Также Фокус писал, что ночью 3 ноября Россию массированно атаковали беспилотники: местные жаловались на взрывы и активную работу противовоздушной обороны в Саратове и Энгельсе.