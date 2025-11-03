Удари українських дронів по НПЗ РФ: Москва змушена змінювати логістику постачання палива, — ЗМІ

Україна активно нарощує використання ударних безпілотників, які здатні долітати на сотні кілометрів у глиб території Росії. У результаті цих атак страждають нафтопереробні заводи, склади палива та інші об’єкти, важливі для забезпечення війни з боку РФ.

Як повідомляє видання Euronews, операції з запуску організовуються в секретних точках у сільській місцевості України: у темряві з низьким освітленням на імпровізованих злітно‑посадкових смугах збираються колони ударних дронів, які практично безшумно підіймаються у нічне небо й прямують на схід. Місця підготовки позбавлені видовищності — офіцери у бронежилетах працюють швидко й злагоджено, використовують затемнене світло і нічне бачення, а мотори пристроїв нагадують гуркіт старих мотоциклів.

Цілі атак — насамперед нафтопереробні заводи, паливні склади та центри військової логістики. За даними аналітиків, це частина цілеспрямованої кампанії, яка з літа посилилась і завдала матеріальних втрат енергетичній інфраструктурі Росії, що спричинило внутрішній дефіцит бензину та ускладнило експорт дизпалива й авіаційного палива. В окремих регіонах введено нормування пального, йдеться в матеріалі.

Відео дня

Згідно з оглядом американського аналітичного центру Carnegie Endowment, українські безпілотники завдавали ударів по щонайменше 16 великих російських НПЗ, що теоретично складає близько 38% їхньої номінальної переробної потужності. Однак аналітики відзначають, що реальний ефект був помірнішим: багато заводів відновлювали роботу протягом тижнів, а запаси та надлишкові потужності частково згладжували втрати в обсягах переробки.

Як удари по російських НПЗ відбилися на внутрішньому ринку пального

Міжнародне енергетичне агентство оцінює, що повторні атаки могли зменшити потужності російської переробки приблизно на 500 тисяч барелів на день, через що внутрішній ринок зіткнувся з дефіцитом палива, хоча загальна світова пропозиція нафти залишалася відносно стабільною. Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські можливості далекобійних ударів завдають відчутної шкоди економіці Кремля; за його словами, наслідком атак було скорочення до 20% постачання бензину.

У матеріалі наведені свідчення безпосередніх учасників операцій. Командир з позивним "Фідель" описує розвиток технологій: якщо раніше дрони долали близько 500 км, тепер деякі моделі регулярно літають на відстані до 1000 км від кордону. Він підкреслює, що успіх місій залежить від трьох компонентів — платформи, людського фактора та ретельного планування — і називає ці місії "священною справою". За оцінками "Фіделя", менше ніж 30% апаратів досягають цільових зон, тому кожна операція передбачає значні втрати та ризики для екіпажів і операторів.

Технічна простота конструкції робить безпілотники відносно дешевими й швидко масштабованими: у статті вказано, що зараз деякі моделі виробляють приблизно за 55 000 доларів США, що значно дешевше за традиційні ракетні системи й дозволяє масово поповнювати парк при відносно низьких витратах. Окрім того, поява таких дронів супроводжується культурними символами підтримки — одна з моделей, названа "лютий", навіть потрапила на місцеву поштіву марку як знак національної гордості.

Ба більше, експерти з ризик‑аналізу відзначають зрушення у географії конфлікту: удари, які раніше підривали інфраструктуру переважно в прикордонних районах, тепер досягають глибших регіонів Росії. За словами Адріано Босоні з RANE, це змушує Москву виходити зі стратегії "територія поза зоною" і перекидати ресурси на захист власного тилу, і це ускладнює її логістичні можливості та зменшує здатність вести масштабні операції.

Крім прямого впливу на інфраструктуру, важливим є політичний ефект: здатність України самостійно запускати далекобійні удари зменшує залежність від західних рішень про постачання важкої зброї та супроводжувалась посиленням санкцій проти російської нафтогалузі. Аналітики вбачають у цьому комбінований тиск — військовий та економічний — на здатність Кремля підтримувати зовнішні операції.

Нагадаємо, що, за даними Bloomberg, експорт нафтопродуктів з Росії впав до найнижчого рівня з початку повномасштабної війни через проблеми на заводах і посилення західних санкцій.

Також Фокус писав, що уночі 3 листопада Росію масовано атакували безпілотники: місцеві скаржилися на вибухи та активну роботу протиповітряної оборони у Саратові та Енгельсі.