Путін подвоює воєнні зусилля в Україні, поки в РФ росте суспільне невдоволення, — The Economist

В січні російсько-українська війна перевищить тривалість німецько-радянської війни 1941-1945 років. Соціологічні опитування свідчать, що попри заяви президента РФ Володимира Путіна про подолання економічних викликів і впевненість у перемозі, серед росіян зростають песимістичні настрої.

Про суспільні настрої в Росії щодо війни в Україні пише The Economist. Журналісти пишуть із посиланням на проведене соціологічним центром "Левада" опитування, що лише 40% росіян вважають ветеранів "спеціальної воєнної операції", як російська пропаганда називає агресію проти України, героями війни. Решта опитаних бачать у них загрозу або жертв.

Соціологи у нещодавньому дослідженні розділили респондентів на дві групи: першу запитували про бажання, іншу — про очікування щодо війни в Україні. В першій групі 88% заявили, що хочуть припинення бойових дій, а фокус змістився на соціальні та економічні питання. В другій групі 47% очікували, що Путін досягне завершення війни.

За словами авторів статті, Кремль, який регулярно проводить власні опитування, знає про настрої в суспільстві, та водночас усвідомлює, що припинення бойових дій чи скорочення витрат на війну не вирішить проблем в економіці, оскільки вона стала залежною від військового виробництва. Також погіршити ситуацію може повернення травмованих окупантів додому.

Журналісти зазначають, що Путін подвоює зусилля та вимагає більшого ідеологічного контролю і репресій замість того, щоб припинити війну.

Президент РФ стверджує, що РФ "крокує до перемоги в Україні", російські війська "просуваються скрізь", а Кремль успішно розв'язує економічні проблеми завдяки підтримці патріотичного російського народу. Також Путін заявив про готовність до війни з Європою.

Реальна ситуація в Росії відрізняється від цієї картини, зазначають автори матеріалу. Прогрес ЗС РФ насправді "кривавий і повільний", адже за 4 роки вони не змогли цілком окупувати навіть Донбас, економічні проблеми зростають, а громадські настрої щодо війни погіршуються.

За словами Олександри Прокопенко з берлінського аналітичного центру Carnegie Russia Eurasia Centre, російська економіка не зазнає труднощів, але вже демонструє ознаки напруження. Доходи від продажу енергоносіїв за останній рік упали на 22%, а дефіцит бюджету наближається до 3% ВВП — за європейськими стандартами е невеликий показник, але РФ не має можливості позичати кошти на міжнародних ринках і отримає мало іноземних інвестицій. За словами Прокопенко, Путін вимушений позичати гроші на війну в Україні всередині Росії, що може призвести до інфляції та підвищення податків.

Кремль витрачає на збройні сили, військово-промисловий комплекс, внутрішню безпеку та обслуговування боргу половину свого бюджету. Аналітикиня зазначила, що війна робить економіку РФ біднішою, бо попри підтримку робочих місць і промислової активності спостерігається мало довготривалих активів чи підвищення продуктивності.

Підтримка війни в Україні серед росіян

Колишній заступник голови Центрального банку Росії Олег В'югін на конференції у Відні в жовтні заявив, що на початку повномасштабного вторгнення Кремль зміг збільшити витрати на армію, підтримувати рівень життя та фінансово винагороджувати окупантів, але більше він не здатен продовжувати війну без непопулярних рішень.

За словами соціолога з російського міста Самара Володимира Звоновського, про погіршення свого добробуту заявляють втричі більше росіян за тих, хто каже про покращення.

Засновник Re:Russia Кирило Рогов зазначив, що наразі у РФ небажання брати участь у війні вважається більш соціально прийнятним, ніж ентузіазм. Якщо у травні 2023 року 57% росіян вважали, що більшість людей у їхньому близькому колі підтримують війну (проти 39% тих, хто вважав навпаки), то у жовтні 2025 року більшість вважали, що їхні близькі виступають проти, або цифри ділилися порівну.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) 8 грудня повідомляли, що російська влада намагається приховати реальну кризу в економіці. Водночас Путін уникає згадок про прямий зв'язок між економічними проблемами та російсько-українською війною та майже не говорить про витрати на бойові дії.

30 жовтня видання Bloomberg писало, що експорт російського палива обвалився до найнижчого рівня з 2022 року через санкції та атаки безпілотників.