Економіка Росії на межі: The Washington Post передбачає колапс у РФ в 2026 році

Російська економіка, яка протягом кількох років забезпечувала величезні військові витрати, перебуває на межі серйозного фінансового виснаження. Експерти прогнозують, що вже у 2026 році країна може зіткнутися з глибокою кризою через дефіцит коштів, падіння доходів від нафти та потенційні проблеми у банківській системі.

Як повідомляє The Washington Post, внутрішні економічні показники Росії свідчать про значне ослаблення її фінансових позицій. Попри заяви Кремля про стабільність і непохитність, більшість резервів та позикових коштів, що фінансували військові витрати, вже вичерпані. Нові санкції, особливо в нафтовому секторі, додатково посилюють тиск на економіку та створюють ризик масштабного дефіциту бюджету.

Особливу тривогу викликає стан енергетичного сектору, який традиційно є основним джерелом доходів держави. Санкції США проти "Роснефти" та "Лукойлу" змушують Росію продавати нафту з величезними знижками — близько 35 доларів за барель, тоді як бюджет на 2025 рік був розрахований з ціною 69 доларів. В цілому, це суттєво підвищує ризик дефіциту, а зростання військових витрат лише загострює фінансову напругу.

Відео дня

За оцінками Reuters, надходження від експорту нафти та газу можуть скоротитися майже наполовину порівняно з минулим роком. Водночас військові витрати Росії вже досягли рекордних 149 мільярдів доларів за перші три квартали 2025 року. Економіст Крейг Кеннеді, колишній віцепрезидент Bank of America Merrill Lynch, зазначає, що підвищення податків або нові позики можуть тимчасово покрити дефіцит, але стратегічно роблять економіку ще більш вразливою.

Криза у банківській системі РФ

Криза зачіпає і банківську систему. Масове корпоративне кредитування, особливо в оборонному секторі, у поєднанні з високими процентними ставками створило значний обсяг проблемних боргів. Центральний банк офіційно повідомляє, що частка проблемних кредитів у корпоративному сегменті становить близько 5%, проте це не враховує позик оборонної промисловості, які перевищують 200 мільярдів доларів. Експерти описують це як "чорний басейн" непрозорих боргів, що становить потенційну загрозу для всієї фінансової системи.

Попередження лунають і від внутрішніх гравців. Голова Російського союзу промисловців і підприємців Олександр Шохін зазначає, що багато компаній перебувають у переддефолтному стані. Аналітики Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування при Кремлі попереджають, що у разі подальшого зростання проблемних кредитів та масового виведення депозитів системна банківська криза може настати вже до жовтня 2026 року.

Енергетичні компанії, які раніше були стабільним джерелом доходів держави, зараз перебувають під величезним фінансовим тиском. "Газпром" у 2024 році зазнав чистого збитку у 12,9 мільярда доларів через втрату ключових ринків Європи та витратив більшість резервів, які на початку 2022 року становили 27 мільярдів, залишивши лише 6–8 мільярдів доларів. При цьому компанія додатково збільшила борг на понад 20 мільярдів. Натомість "Роснефть" втратила 70% чистого прибутку за перші три квартали 2025 року, а санкції ускладнюють закупівлю обладнання та доступ до ринків збуту, змушуючи зосереджуватися на видобутку лише на найбільш доступних свердловинах.

Економічні проблеми відчувають і пересічні громадяни. За даними Ощадбанку, населення скорочує витрати на одяг на 8,7%, на товари для дому — на 8,8%, а на сферу здоров’я та косметики — на 5,9%. Підприємства реагують на кризу скороченням робочого часу, відправкою працівників у неоплачувані відпустки або затримками у виплаті зарплат. Наприклад, у Нижньому Тагілі робітники мідно-збагачувального комбінату "Новолекс" не отримували заробітну плату протягом двох місяців; аналогічні випадки зафіксовані щонайменше у 34 компаніях по всій країні.

Зокрема, на думку економістів, поєднання скорочення доходів від енергетики, рекордних військових витрат та санкцій робить російську економіку надзвичайно вразливою. Якщо не будуть вжиті серйозні фінансові та політичні заходи, країна ризикує зіткнутися з системною банківською та соціальною кризою вже у 2026 році.

Нагадаємо, що в січні російсько-українська війна перевищить тривалість Другої світової війни, а соціологія показує, що серед росіян зростає невдоволення війною та економічними труднощами. За даними The Economist, більшість населення хоче припинення бойових дій, тоді як підтримка Путіна та очікування швидкої перемоги значно падають.

Також Фокус писав, посилаюсь на аналіз ISW, що Путін активізував заяви про "стабільність" економіки, намагаючись переконати світ у здатності Росії вести довготривалу війну. Аналітики зазначають, що це — частина інформаційної кампанії для приховування реальних проблем у країні.