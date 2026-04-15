Кровавая криптовалюта России: что нужно избрать следующей целью санкций против Кремля

Мировые события и цены на нефть, скорее всего, определят будущую стратегию санкций союзников Украины. Пришло время, наконец, сосредоточиться на криптовалютах.

Еще в феврале, всего несколько недель назад, западные союзники Украины планировали нанести очередной удар по основному источнику доходов России — нефти. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что "Россия сядет за стол переговоров с искренними намерениями только под давлением", пообещав ввести "полный запрет на морские перевозки российской сырой нефти, [что] еще больше сократит энергетические доходы России и затруднит поиск покупателей на ее нефть". Еще больше судов должны были подпасть под санкции ЕС — и действительно подпали под санкции Великобритании — а ограничение цен на нефть, ставшее причиной столь вопиющего и продолжающегося обхода санкций со стороны России, должно было по сути утратить смысл.

Відео дня

Европейские страны также демонстрировали растущую готовность заходить на борт — хотя и не задерживать — танкеров, помогающих России обходить санкции в отношении нефти: Франция и Бельгия предприняли соответствующие действия, а Великобритания выступила с жесткими заявлениями (но не последовала за ними конкретными шагами).

В то время цена на нефть (сорта Brent) составляла примерно 65 долларов за баррель, Россия получала незначительную прибыль от ее продаж, а мировой рынок нефти находился в состоянии перенасыщения.

Перенесемся на шесть недель вперед: добавим интенсивные воздушные бомбардировки Ирана со стороны Израиля и США, ответные авиаудары Тегерана по Израилю и арабским соседям (в том числе по их объектам добычи энергоресурсов), а также фактическое перекрытие "энергетической артерии" мира — Ормузского пролива — несмотря на неустойчивое перемирие, — и картина — а также расчеты западной коалиции, вводящей санкции, — будут выглядеть совсем иначе.

Последствия войны с Ираном

Самым заметным изменением является цена на нефть, которая в какой-то момент выросла почти на 70% и сейчас колеблется в районе 100 долларов за баррель. Для справки: когда политики разрабатывали ограничение цен на нефть в отношении России в конце 2022 – начале 2023 года, мировые цены на нефть колебались в аналогичном диапазоне, и аргументы против полного нефтяного эмбарго и запрета на морские перевозки основывались на "напряженной" ситуации на рынке в то время и на том, какое влияние более жесткие меры окажут на энергетическую безопасность стран, удаленных от конфликта в Европе.

Предполагалось, что нефть из других регионов мира, в первую очередь с Ближнего Востока, компенсирует ограничения, введенные в отношении российского экспорта. В то время как рынки стран Персидского залива, возможно, удовлетворяли потребности стран, входящих в коалицию, другие страны — в частности, Индия — открыли для России новые рынки сбыта, в результате чего доля закупок этой страны и финансирования войны Кремля выросла с 2,5 % от годовой потребности до полномасштабного вторжения до пикового значения почти 40% в последующие годы.

Способность России по-прежнему продавать нефть для финансирования своей незаконной агрессивной войны в Украине вызывала недовольство у западных политиков. Даже президент Дональд Трамп в рамках своего единственного значимого шага по введению санкций против России с момента вступления в должность в октябре 2025 года включил в санкционный список "Лукойл" и "Роснефть" — двух крупнейших российских нефтедобывающих компаний.

Важно

30 дней для российской нефти: почему США ослабили санкции и что будет дальше

Однако обстоятельства сложились не в пользу союзников Украины. Во-первых, Белый дом по-прежнему не проявляет интереса к использованию своих санкционных полномочий для поддержки Украины; во-вторых, деструктивные действия президента Венгрии Виктора Орбана ограничили возможности ЕС принять заранее анонсированный 20-й пакет санкций, приуроченный к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину; а затем авантюризм Нетаньяху и Трампа на Ближнем Востоке поставил западных лидеров перед дилеммой: действовать жестче против главного источника военного финансирования России и рисковать усугублением глобального энергетического кризиса или наблюдать, как растущие цены на нефть приносят России непредвиденные доходы, пополняющие ее военную казну.

Пока что реакция Европы сводится лишь к полной бездеятельности.

Хотя сейчас, возможно, не самое подходящее время для усиления давления на российскую нефть и, соответственно, на мировой нефтяной рынок, есть очевидный путь вперед — целенаправленные, возобновленные и усиленные меры, направленные на то, чтобы не дать России расходовать свои средства.

Введение санкций в отношении криптовалюты в России

За последние четыре года западные дипломаты объездили весь мир, прибегая к дипломатическому очаровыванию в попытке помешать России использовать третьи страны для обхода экспортного контроля. Это принесло определенные успехи, однако по мере того, как Россия все активнее стала использовать криптовалюту для оплаты крайне необходимых важных военных товаров, в первую очередь из Китая, Запад не сумел адаптировать свои ответные меры. Были введены специальные санкции, но систематические усилия по выявлению и пресечению используемых Россией методов криптовалютных платежей практически отсутствовали. Почему так? Ведь доказательств криптовалютной деятельности России, безусловно, хватает.

Небольшая и не обладающая достаточными ресурсами группа следователей неустанно работает над сбором всей информации, необходимой для организации согласованной кампании по блокированию кошельков, бирж и других инструментов, задействованных в этой российской платежной деятельности. Нужно лишь, чтобы политики продемонстрировали готовность к взаимодействию с этим сообществом, чего, как ни странно, до сих пор не наблюдается. Степень, в которой криптовалютная деятельность поддерживает военные усилия России, очевидна, однако неоднократные инициативы, направленные на то, чтобы подчеркнуть важность открытия согласованной линии действий по этому вопросу, игнорируются. Это должно измениться.

Война на Ближнем Востоке подорвала активную приверженность союзников Украины делу поддержания экономического давления на Россию. Украинскому народу нужны не только слова и визиты в знак поддержки — ему нужно, чтобы западная коалиция, введя санкции, вновь обрела свою целеустремленность. Ответ прост: пора наконец-то серьезно отнестись к использованию Россией криптовалюты и приложить такие же усилия для срыва расходов Кремля, какие были приложены для ограничения его доходов.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник