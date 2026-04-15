Путину хотят ослабить санкции: как война в Иране меняет отношение к России

Что ж, начинается то, что я предсказывал с конца февраля, с самого начала нападения США и Израиля на Иран.

Атаки на санкционный режим против России усиливаются. Если с начала это были маргинальные ультраправые депутаты — то теперь потихоньку уходит в мейнстрим.

Клаудио Дескальци — это вам не маргинальный конспиролог с иконой царя Николая ІІ на полочке. Это глава одной из крупнейших энергетических компаний ЕС.

По мере накопления физического дефицита энергоресурсов таких заявлений от крупного бизнеса будет становиться больше.

Обратите внимание на фразу: "На прошлой неделе Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSO-G) опубликовала предупреждение об уровнях запасов газа, отметив, что конфликт на Ближнем Востоке ограничивает возможности Европы по пополнению запасов, которые в начале этого месяца были на самом низком уровне с 2022 года".

Відео дня

Поэтому если ситуация в Персидском заливе будет оставаться стабильно плохой еще несколько месяцев, то легко предвидеть такие заявления от других представителей крупного бизнеса в ЕС.

Кто будет следующим — можно делать ставки. Как по мне, Большая химия — самое очевидное "слабое звено". Прежде всего это:

BASF;

Covestro;

Yara International.

Все они скучают по счастливым временам дешевого российского газа и не очень этого скрывают.

Из крупных игроков — TotalEnergies. У нее прочные связи с РФ, история инвестиций в российский энергосектор. И стойкий иммунитет к вопросам этики и морали.

Далее — европейские импортеры газа — эти наиболее прагматичные.

Это:

Uniper;

RWE;

Engie.

Поэтому из-за войны против Ирана следующие месяцы в ЕС придется защищать санкционную рамку от атак.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

