Блокада и нефть: что означает эскалация США — Иран для роста доходов России

Удары США и Израиля по объектам Исламской Республики Иран в конце вчера года уже привели к самой серьезной угрозе глобальной нефтяной логистике со времен "танкерной войны" 1987-1988 годов. Для Украины ключевой вопрос — не политический результат в Иране, а продолжительность кризиса и его влияние на нефтяные цены, ведь именно это определяет способность РФ финансировать войну.

Вчера КСИР фактически объявил радиоблокаду Ормузского пролива.

Что это такое?

Корпус стражей начал транслировать сообщение на международном морском канале VHF Channel 16 (156.8 MHz), что "проход через пролив запрещен".

Важно понять, что это не классическая блокада в юридическом и военном смысле. Ведь классическая блокада предусматривает минирование фарватера, физическое перекрытие кораблями, формальное объявление через Международную морскую организацию (IMO).

Вместо этого Иран применил VHF-блокаду — правовую "серую зону".

Радиокоманда сама по себе НЕ ПЕРЕКРЫВАЕТ путь физически, но автоматически делает проход НЕЗАСТРАХОВАННЫМ, поскольку страховщики Lloyd's of London и UK P&I Club признают маршрут "war risk zone".

А без страховки танкер стоимостью $80-120 млн и грузом до $200 млн не может совершать рейс.

Это уже имеет практические последствия.

Японские судоходные компании Nippon Yusen (NYK Line), Mitsui O.S.K. Lines и Kawasaki Kisen Kaisha (K Line) приказали танкерам ждать вне пролива. По данным системы AIS (Automatic Identification System), танкеры LNG Bonito LNG, Al Ghariya и несколько VLCC класса (Very Large Crude Carrier) развернулись у входа в пролив со стороны Оманского залива.

Можете взглянуть на скрин карты.

Треугольники — движущиеся танкеры, кружочки — стоящие.

Важно

Атака Израиля на Иран и блокирование Ормузского пролива. Худший сценарий для мира и три варианта для Украины

Почему Ормузский пролив так критичен для мира и почему его легко заблокировать? Ормузский пролив — узкий морской коридор между Ираном и Оманом, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном. Его ширина пролива — 33 км. Но! Ширина собственно судоходного коридора — всего 3 км (!!!) в каждом направлении. И через узкое место проходит около 20-21 млн баррелей нефти в день, примерно 20% мирового потребления.

Через нее проходит почти весь экспорт Катара LNG (а это — 77 млн тонн в год). Многие страны критически зависимы от этого маршрута: Саудовская Аравия (экспорт из Ras Tanura); Ирак (Basra Oil Terminal); Кувейт; ОАЭ (порт Fujairah частично обходит пролив); Катар и собственно сам Иран.

Главные покупатели — Китай (более 11 млн баррелей в день импорта), Индия (5 млн баррелей), Япония и Южная Корея.

Даже частичное нарушение движения вызывает глобальный шок.

Важно: удары были нанесены в субботу — когда биржи ICE (Лондон) и NYMEX (Нью-Йорк) закрыты. Это означает, что полный ценовой эффект будет виден только после открытия торгов.

Ключевой вопрос для Украины — продолжительность кризиса

Сценарий 1. Короткий кризис (наилучший для Украины). Причем, политические очертания быстрого решения здесь нам безразличны (условия с текущим руководством, реставрация монархии, демократический транзит).

Цена Brent краткосрочно растет до $80. Urals поднимается до где-то $65.

Сейчас доход РФ: 4.7 млн × $65 = $305 млн/день

Дополнительный доход в таком сценарии $23 млн/день, то есть где-то

$160 млн за неделю. Это не критическая сумма для финансирования войны.

А после деэскалации цены могут вернуться к $70 Brent, как это уже было летом прошлого года.

Постреляли — разошлись.

Сценарий 2. Продолжительный кризис, но без разрушения нефтяной инфраструктуры. Несмотря на первый шок режим ИРИ остается и переходит к сопротивлению. Стороны обмениваются ударами по военной инфраструктуре, не трогая энергетическую.

США пытается организовать конвои для безопасного движения танкеров, но они постоянно атакуются дронами и ракетами.

Страхование танкеров и фрахт очень сильно выросли.

ОПЕК+ принимает частично эффективные меры (консультации уже начались, на встрече в воскресенье ОПЕК+ обсудит увеличение добычи на 411 000 баррелей в день или более, что превышает первоначальные ожидания в 137 000 баррелей в день.) по наращиванию добычи в странах далеких от конфликта и частично перекрывает дефицит.

Голоса за снятие санкций с РФ усиливаются, но умеренно. Фактически, только Венгрия и Словакия активно это поддерживают — однако Еврокомиссии удается держать свой курс.

Сейчас Иран экспортирует сейчас примерно 1.5 млн баррелей в день. Из них 90% — в Китай. Поэтому, если эти поставки прекращаются, РФ может занять большую часть этого сегмента. В таких условиях Brent стабилизируется на уровне $90, а Urals поднимается до $80.

Дополнительно Россия получает $94 млн/день, то есть $660 млн/неделю.

Дисконт Urals к Brent может сократиться с нынешних ~$13 до $5 или даже ниже.

Сценарий 3. Масштабная эскалация и фактическое перекрытие пролива. Худший для Украины.

Стороны для поиска "серебряной пули" и красивых кадров для ТВ с соцсетями, массово атакуют энергетические объекты друг друга: скважины, нефтехранилища, НПЗ, нефтеналивные терминалы в портах, танкеры.

Первые же дни войны показали что состояние ПВО монархий залива не сможет это остановить такие действия. Танкерное движение в регионе практически остановлено. Конвои американских судов практически не спасают ситуацию. После гибели десятков моряков (фото широко растиражированы) на суда просто невозможно найти экипажи.

Потеря поставок до 15-20 млн баррелей в день (лишь незначительно компенсируется ОПЕК). Brent может вырасти до $110-120 а Urals может продаваться по $100-110.

Дополнительный доход РФ 4.7 млн × $110 = $517 млн/день, или 1.6 млрд в неделю.

Ежедневно появляются слухи и реальная информация о расширении заинтересованности нейтральных стран в российской нефти (Япония, Южная Корея, Пакистан, Таиланд, Индонезия, Сингапур). Все движения Индии по отказу от российской нефти остановлены.

В Европе из-за роста цен на топливо за отмену санкций решительно выступает весь пропутинский правый интернационал. Кроме собственно Орбана и Фицо, с резкими заявлениями, законопроектами и митингами выходят АфД в Германии, Конфедерация в Польше, Национальное объединение Франции Лига в Италии и др.

Голосование за новые пакеты санкций против РФ и продление старых проваливаются.

В итоге — для Украины критически важно, чтобы кризис был коротким и не привел к долговременному дефициту нефти, сверхприбылям РФ и кризису санкционной коалиции.

