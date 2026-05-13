Может ли Путин заставить Украину прекратить удары по Усть-Луге из-за риска бензинового кризиса в Берлине

На первый взгляд, это звучит как слишком сложная комбинация: украинские дроны бьют по российской нефтяной инфраструктуре, Россия останавливает или перенаправляет казахскую нефть, НПЗ в немецком Шведте теряет часть сырья, Берлин и Бранденбург начинают нервничать, а пророссийские силы в ФРГ получают новый аргумент против санкций и поддержки Украины.

Но именно так сегодня выглядит новое измерение энергетической войны.

Речь идет не только о нефти. Речь идет о попытке Кремля превратить собственную уязвимость — удары по Усть-Луге, Новороссийску, "Дружбе" и другой инфраструктуре — в политический рычаг против Украины.

Відео дня

Ключевой узел этой истории — НПЗ PCK Schwedt в земле Бранденбург, примерно в 100 км к северо-востоку от Берлина. Это один из важнейших нефтеперерабатывающих заводов Германии. Его мощность — около 11,5–12 млн тонн нефти в год. Он обеспечивает большую часть топлива для Берлина, Бранденбурга и части восточной Германии. В немецких и западных оценках часто фигурирует цифра: до 90% топлива для Берлина и Бранденбурга связано именно со Schwedt.

До полномасштабной войны завод исторически был "заточен" под российскую нефть, которая поступала по трубопроводу "Дружба". После 2022 года Берлин формально отказался от российской нефти, но часть новой схемы все равно оставалась привязанной к российской инфраструктуре: в Schwedt начала поступать казахская нефть, которая шла по той же "Дружбе" через территорию РФ. То есть на бумаге это уже не российское сырье, но физически маршрут все равно проходит через Россию.

И именно здесь Кремль нажал на болевую точку.

С 1 мая 2026 года Россия заявила о прекращении транзита казахской нефти в Германию через "Дружбу"

С 1 мая 2026 года Россия заявила о прекращении транзита казахской нефти в Германию через "Дружбу". Вице-премьер РФ Александр Новак объяснил это туманной формулой о "технических возможностях".

Но цифры показывают, почему это важно: в 2025 году Казахстан поставил в Германию через "Дружбу" 2,146 млн тонн нефти, или примерно 43 тыс. баррелей в сутки. В первом квартале 2026 года — еще 730 тыс. тонн. Для Schwedt это около 17% годовой сырьевой базы.

Формально это не обвал. Но для завода, который и так работает не на полную, это серьезный удар. В мае власти Бранденбурга заявили, что поставки для PCK обеспечены примерно на 80% мощности. До этого речь шла об около 85%. То есть Schwedt не останавливается, но запас прочности уменьшается.

Премьер Бранденбурга Дитмар Войдке пытается не допустить паники. Его линия — стабилизировать завод, сохранить рабочие места и не дать теме стать социальным взрывом в восточной Германии. После заседания кризисной группы он заявил, что загрузка PCK "остается стабильной", поставки на май обеспечены до 80%, а рабочие места защищены. Это важно не только экономически, но и политически: в Schwedt более 1000 работников, а вокруг завода держится целый локальный промышленный кластер. Именно поэтому федеральное правительство продлило гарантии занятости для работников PCK до конца 2026 года.

План официального Берлина и Бранденбурга состоит из трех частей: Гданьск, Росток, юридическое отвязывание от Роснефти.

Первое направление — польский порт Гданьск.

Идея проста: танкеры привозят нефть морем в Польшу, далее она может идти по трубопроводной системе в Германию. Польский оператор PERN подтверждал техническую возможность помочь с альтернативными поставками. Но Варшава не дает безусловных гарантий: дополнительные объемы зависят от операционных, логистических и рыночных факторов. Другими словами, "можем помочь" не означает "можем полностью заменить стабильную трубу".

Второе направление — Росток — Шведт. Это немецкий балтийский маршрут: танкеры заходят в порт Росток, далее сырье идет по трубопроводу до Schwedt. Проблема в том, что эта труба исторически не была рассчитана на полное замещение "Дружбы". Поэтому PCK еще раньше просил около €400 млн государственной поддержки на модернизацию трубопровода Rostock-Schwedt.

Этот проект должен увеличить пропускную способность и сделать завод менее зависимым от российских маршрутов, но это не быстрое решение.

Третье направление — самое болезненное: Rosneft. Российская компания юридически до сих пор владеет 54,17% PCK Schwedt, хотя после 2022 года завод находится под фактическим контролем немецкого государства через механизм trusteeship. Rosneft продолжает судиться с правительством ФРГ: новый иск был подан в марте 2026 года, а 6 мая об этом сообщил Reuters. Это создает "подвешенный" статус собственности, блокирует инвестиции и затрудняет продажу долей других акционеров, в том числе Shell.

Вот почему ситуация опасна: технически альтернативы есть, но они дороже, сложнее и политически уязвимы. Трубопровод дает стабильный поток. Морская логистика через Гданьск или Росток означает фрахт, страхование, портовую перевалку, конкуренцию за танкеры, другие сорта нефти и необходимость адаптировать завод. А Schwedt исторически был настроен именно под определенное качество сырья.

На этом Кремль и может строить расчет.

Цепочка выглядит так: Украина бьет по российской нефтяной инфраструктуре — Россия заявляет о "технических" проблемах с транзитом казахской нефти — Schwedt теряет 17% сырья — Берлин и Бранденбург нервничают из-за топлива, рабочих мест и цен — в игру входят AfD и BSW — федеральное правительство получает внутреннее давление — Москва ожидает, что Германия начнет неформально просить Украину быть "осторожнее" с ударами по нефтелогистике.

Прямо официальный Берлин этого не делает. Министр экономики ФРГ Катерина Райхе говорит о безопасности поставок, стабилизации Schwedt и альтернативных маршрутах, а не о давлении на Киев. Войдке также не призывает к возвращению российской нефти. Его план — удержать PCK на плаву, сохранить рабочие места и выбить инфраструктурные решения для региона.

Важно

Саудовская Аравия выходит из игры против Ирана: как это скажется на войне в Украине

Но другая, более благосклонная к РФ, часть немецкой политики уже играет в противоположном направлении.

AfD продвигает старый тезис: санкции вредят Германии больше, чем России, а энергетический разрыв с Москвой был ошибкой. Для них Schwedt — идеальный кейс: восточная Германия, промышленные рабочие места, страх перед ценами на топливо, недоверие к Берлину и усталость от войны. Их месседж прост: "смотрите, поддержка Украины и санкции создают проблемы для обычных немцев".

BSW Сары Вагенкнехт действует тоньше, но по сути в том же направлении. Ее политическая линия — "прагматизм", "мир", "дешевая энергия", критика санкций и требование пересмотра политики в отношении РФ. В Бранденбурге BSW уже использует тему Schwedt для давления на правительство, а в отдельных ситуациях действует параллельно с AfD. Для Кремля это удобно: даже если федеральное правительство не повторяет российские тезисы, их могут разгонять внутренние немецкие оппоненты.

В этой схеме Казахстан становится третьим заложником.

С одной стороны, Астана продает не российскую, а собственную нефть.

С другой — основные маршруты экспорта все еще проходят через российскую территорию или российскую инфраструктуру: "Дружба", CPC, Новороссийск, частично Усть-Луга.

Казахстану нужны Германия и ЕС как рынки, но он не может полностью и быстро выйти из российской транзитной зависимости. Именно поэтому Москва может использовать казахскую нефть как "невинный" инструмент давления: формально она не сокращает собственный экспорт, а лишь ссылается на технические проблемы транзита.

Теперь главный вопрос: может ли Кремль реально заставить Украину прекратить удары по Усть-Луге из-за риска бензинового кризиса в Берлине?

Напрямую — почти наверняка нет. Украина бьет по российской нефтяной инфраструктуре не для политического сигнала, а потому что это часть военной экономики РФ. Нефть финансирует войну, обеспечивает бюджет, логистику, валютные поступления и способность Кремля продолжать агрессию. Усть-Луга, Новороссийск, Приморск, нефтебазы, НПЗ и трубопроводные узлы — это не "гражданская абстракция", а элементы энергетической машины войны.

Но Кремль может сделать другое: повысить дипломатическую цену таких ударов. Не запретить Украине бить, а создать вокруг каждого удара политический шум: "это вредит не России, а Берлину", "это бьет по Казахстану", "это создает риски для европейского рынка", "это поднимет цены на топливо для немцев".

Именно в этом и заключается ловушка.

Важно

Дыра в российском бюджете выросла: почему цены на нефть не спасут Кремль

Если Schwedt удерживается на 80%, Гданьск и Росток закрывают дефицит, а Берлин не допускает ценового шока, российская комбинация не срабатывает. Тогда все сводится к еще одному доказательству, что Германии надо быстрее достраивать построссийскую энергетическую инфраструктуру.

Если же поставки становятся нестабильными, завод падает ниже комфортного уровня загрузки, цены на топливо в Берлине и Бранденбурге растут, а AfD и BSW качают тему "санкции против России уничтожают нашу промышленность", тогда Кремль получает политический козырь. Не военный, а информационно-дипломатический.

Поэтому правильный ответ таков: Кремль вряд ли сможет заставить Украину прекратить удары по Усть-Луге. Но он явно пытается сделать так, чтобы удары по российской нефтяной логистике стали проблемой не только для Москвы, но и для Берлина.

И здесь ключевой вопрос уже не к Украине. Вопрос к Германии: почему спустя четыре года после начала полномасштабной войны РФ до сих пор имеет рычаги влияния на горючее для Берлина?

Если ответ ФРГ будет "надавить на Украину" — это будет означать, что Кремль достиг цели. Но на сегодня такой сценарий выглядит маловероятным.

Если ответ будет "достроить Гданьск, Росток, модернизировать Schwedt и окончательно убрать Rosneft" — тогда российская энергетическая ловушка провалится.

И зависимость Европы от российских ископаемых топлив еще более снизится — что является стратегическим выигрышем для Украины.

Источник.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.