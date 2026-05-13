Чи може Путін змусити Україну припинити удари по Усть-Лузі через ризик бензинової кризи в Берліні

На перший погляд, це звучить як занадто складна комбінація: українські дрони б’ють по російській нафтовій інфраструктурі, Росія зупиняє або перенаправляє казахську нафту, НПЗ у німецькому Шведті втрачає частину сировини, Берлін і Бранденбург починають нервувати, а проросійські сили у ФРН отримують новий аргумент проти санкцій і підтримки України.

Але саме так сьогодні виглядає новий вимір енергетичної війни.

Йдеться не лише про нафту. Йдеться про спробу Кремля перетворити власну вразливість — удари по Усть-Лузі, Новоросійську, "Дружбі" та іншій інфраструктурі — на політичний важіль проти України.

Ключовий вузол цієї історії — НПЗ PCK Schwedt у землі Бранденбург, приблизно за 100 км на північний схід від Берліна. Це один із найважливіших нафтопереробних заводів Німеччини. Його потужність — приблизно 11,5–12 млн тонн нафти на рік. Він забезпечує більшу частину пального для Берліна, Бранденбурга та частини східної Німеччини. У німецьких і західних оцінках часто фігурує цифра: до 90% пального для Берліна і Бранденбурга пов’язане саме зі Schwedt.

До повномасштабної війни завод історично був "заточений" під російську нафту, яка надходила трубопроводом "Дружба". Після 2022 року Берлін формально відмовився від російської нафти, але частина нової схеми все одно залишалася прив’язаною до російської інфраструктури: у Schwedt почала надходити казахська нафта, яка йшла тією ж "Дружбою" через територію РФ. Тобто на папері це вже не російська сировина, але фізично маршрут усе одно проходить через Росію.

І саме тут Кремль натиснув на больову точку.

З 1 травня 2026 року Росія заявила про припинення транзиту казахської нафти до Німеччини через "Дружбу". Віцепрем’єр РФ Олександр Новак пояснив це туманною формулою про "технічні можливості".

Але цифри показують, чому це важливо: у 2025 році Казахстан поставив до Німеччини через "Дружбу" 2,146 млн тонн нафти, або приблизно 43 тис. барелів на добу. У першому кварталі 2026 року — ще 730 тис. тонн. Для Schwedt це приблизно 17% річної сировинної бази.

Формально це не обвал. Але для заводу, який і так працює не на повну, це серйозний удар. У травні влада Бранденбурга заявила, що постачання для PCK забезпечені приблизно на 80% потужності. До цього йшлося про орієнтовно 85%. Тобто Schwedt не зупиняється, але запас міцності зменшується.

Прем’єр Бранденбурга Дітмар Войдке намагається не допустити паніки. Його лінія — стабілізувати завод, зберегти робочі місця і не дати темі стати соціальним вибухом у східній Німеччині. Після засідання кризової групи він заявив, що завантаження PCK "залишається стабільним", постачання на травень забезпечені до 80%, а робочі місця захищені. Це важливо не лише економічно, а й політично: у Schwedt понад 1000 працівників, а навколо заводу тримається цілий локальний промисловий кластер. Саме тому федеральний уряд продовжив гарантії зайнятості для працівників PCK до кінця 2026 року.

План офіційного Берліна та Бранденбурга складається з трьох частин: Гданськ, Росток, юридичне відв’язування від Rosneft.

Перший напрямок — польський порт Гданськ.

Ідея проста: танкери привозять нафту морем до Польщі, далі вона може йти трубопровідною системою до Німеччини. Польський оператор PERN підтверджував технічну можливість допомогти з альтернативними постачаннями. Але Варшава не дає безумовних гарантій: додаткові обсяги залежать від операційних, логістичних і ринкових чинників. Іншими словами, "можемо допомогти" не означає "можемо повністю замінити стабільну трубу".

Другий напрямок — Росток — Шведт. Це німецький балтійський маршрут: танкери заходять у порт Росток, далі сировина йде трубопроводом до Schwedt. Проблема в тому, що ця труба історично не була розрахована на повне заміщення "Дружби". Тому PCK ще раніше просив приблизно €400 млн державної підтримки на модернізацію трубопроводу Rostock–Schwedt.

Цей проєкт має збільшити пропускну здатність і зробити завод менш залежним від російських маршрутів, але це не швидке рішення.

Третій напрямок — найболючіший: Rosneft. Російська компанія юридично досі володіє 54,17% PCK Schwedt, хоча після 2022 року завод перебуває під фактичним контролем німецької держави через механізм trusteeship. Rosneft продовжує судитися з урядом ФРН: новий позов був поданий у березні 2026 року, а 6 травня про це повідомив Reuters. Це створює "підвішений" статус власності, блокує інвестиції й ускладнює продаж часток інших акціонерів, зокрема Shell.

Ось чому ситуація небезпечна: технічно альтернативи є, але вони дорожчі, складніші й політично вразливі. Трубопровід дає стабільний потік. Морська логістика через Гданськ або Росток означає фрахт, страхування, портову перевалку, конкуренцію за танкери, інші сорти нафти і потребу адаптувати завод. А Schwedt історично був налаштований саме під певну якість сировини.

На цьому Кремль і може будувати розрахунок.

Ланцюжок виглядає так: Україна б’є по російській нафтовій інфраструктурі — Росія заявляє про "технічні" проблеми з транзитом казахської нафти — Schwedt втрачає 17% сировини — Берлін і Бранденбург нервують через пальне, робочі місця і ціни — у гру входять AfD та BSW — федеральний уряд отримує внутрішній тиск — Москва очікує, що Німеччина почне неформально просити Україну бути "обережнішою" з ударами по нафтологістиці.

Прямо офіційний Берлін цього не робить. Міністерка економіки ФРН Катеріна Райхе говорить про безпеку постачання, стабілізацію Schwedt і альтернативні маршрути, а не про тиск на Київ. Войдке також не закликає до повернення російської нафти. Його план — утримати PCK на плаву, зберегти робочі місця і вибити інфраструктурні рішення для регіону.

Але інша, більш прихильна до РФ, частина німецької політики вже грає в протилежному напрямку.

AfD просуває стару тезу: санкції шкодять Німеччині більше, ніж Росії, а енергетичний розрив із Москвою був помилкою. Для них Schwedt — ідеальний кейс: східна Німеччина, промислові робочі місця, страх перед цінами на пальне, недовіра до Берліна і втома від війни. Їхній меседж простий: "дивіться, підтримка України і санкції створюють проблеми для звичайних німців".

BSW Сари Вагенкнехт діє тонше, але по суті в тому ж напрямку. Її політична лінія — "прагматизм", "мир", "дешева енергія", критика санкцій і вимога перегляду політики щодо РФ. У Бранденбурзі BSW вже використовує тему Schwedt для тиску на уряд, а в окремих ситуаціях діє паралельно з AfD. Для Кремля це зручно: навіть якщо федеральний уряд не повторює російські тези, їх можуть розганяти внутрішні німецькі опоненти.

У цій схемі Казахстан стає третім заручником.

З одного боку, Астана продає не російську, а власну нафту.

З іншого — основні маршрути експорту все ще проходять через російську територію або російську інфраструктуру: "Дружба", CPC, Новоросійськ, частково Усть-Луга.

Казахстану потрібні Німеччина і ЄС як ринки, але він не може повністю і швидко вийти з російської транзитної залежності. Саме тому Москва може використовувати казахську нафту як "невинний" інструмент тиску: формально вона не скорочує власний експорт, а лише посилається на технічні проблеми транзиту.

Тепер головне питання: чи може Кремль реально змусити Україну припинити удари по Усть-Лузі через ризик бензинової кризи в Берліні?

Напряму — майже напевно ні. Україна б’є по російській нафтовій інфраструктурі не для політичного сигналу, а тому що це частина військової економіки РФ. Нафта фінансує війну, забезпечує бюджет, логістику, валютні надходження і здатність Кремля продовжувати агресію. Усть-Луга, Новоросійськ, Приморськ, нафтобази, НПЗ і трубопровідні вузли — це не "цивільна абстракція", а елементи енергетичної машини війни.

Але Кремль може зробити інше: підвищити дипломатичну ціну таких ударів. Не заборонити Україні бити, а створити навколо кожного удару політичний шум: "це шкодить не Росії, а Берліну", "це б’є по Казахстану", "це створює ризики для європейського ринку", "це підніме ціни на пальне для німців".

Саме в цьому і полягає пастка.

Якщо Schwedt утримується на 80%, Гданськ і Росток закривають дефіцит, а Берлін не допускає цінового шоку, російська комбінація не спрацьовує. Тоді все зводиться до ще одного доказу, що Німеччині треба швидше добудовувати постросійську енергетичну інфраструктуру.

Якщо ж постачання стає нестабільним, завод падає нижче комфортного рівня завантаження, ціни на пальне в Берліні й Бранденбурзі ростуть, а AfD і BSW качають тему "санкції проти Росії знищують нашу промисловість", тоді Кремль отримує політичний козир. Не військовий, а інформаційно-дипломатичний.

Тому правильна відповідь така: Кремль навряд чи зможе змусити Україну припинити удари по Усть-Лузі. Але він явно намагається зробити так, щоб удари по російській нафтовій логістиці стали проблемою не лише для Москви, а й для Берліна.

І тут ключове питання вже не до України. Питання до Німеччини: чому через чотири роки після початку повномасштабної війни РФ досі має важелі впливу на пальне для Берліна?

Якщо відповідь ФРН буде "натиснути на Україну" — це означатиме, що Кремль досягнув мети. Але на сьогодні такий сценарій виглядає малоймовірним.

Якщо відповідь буде "добудувати Гданськ, Росток, модернізувати Schwedt і остаточно прибрати Rosneft" — тоді російська енергетична пастка провалиться.

Й залежність Європи від російських викопних палив ще більш знизиться — що є стратегічним виграшем для України.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.