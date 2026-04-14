Отсрочка закончилась: США возобновили санкции против российской нефти, — Politico

Санкции США в отношении российской нефти снова начали действовать после того, как администрация Дональда Трампа в эти выходные не продлила отсрочку, которая была введена ранее из-за войны в Иране.

Этот шаг, важное событие для Украины, но Россия все еще имеет много способов их обойти. Об этом сообщает Politico.

"Еще до выдачи лицензии российская нефть, находящаяся под санкциями, попадала на рынок, поскольку администрация Трампа не ввела никаких контрсанкций против России, то ли на продажу нефти, то ли на критически важные закупки для военной машины Кремля, в течение более года", — сказал помощник сенатора-демократа на правах анонимности.

Министерство финансов США ввело отсрочку действия санкций в отношении российской нефти в прошлом месяце, чтобы снизить цены на нефть и газ после фактической блокады Ираном Ормузского пролива в ответ на американо-израильские атаки. Срок действия отсрочки по санкциям истек 11 апреля.

СМИ пишет, что Министерство финансов не ответило на вопрос Politico об отмене санкций, но сослалось на мартовское заявление министра финансов Скотта Бессента, который назвал этот шаг "краткосрочной мерой".

До выходных оставалось непонятным, будет ли отменено действие санкционного разрешения.

Член Сената по международным отношениям, демократ от Нью-Гемпшира Джин Шахин и лидер меньшинства в Сенате, демократ от Нью-Йорка Чак Шумер, а также член Сената по банковским делам, демократ от Массачусетса Элизабет Уоррен 10 апреля призвали администрацию не продлевать действие лицензии Министерства финансов США, которая предоставила отсрочку для нефти РФ.

Бывший помощник государственного секретаря по делам Европы в отставке Дэниел Фрид заявил, что "было глупо давать россиянам передышку".

"Решить проблему выхода на рынок нефти без максимизации прибыли России от этой нефти было двумя вполне разумными шагами, и администрация Трампа не сделала ни одного из них", — сказал он.

Зато помощник сенатора-демократа анонимно сообщил СМИ, что окончание срока действия освобождения, или общей лицензии, вряд ли является поводом для празднования.

Ведь война в Иране и отсрочка действия санкций позволили России получить дополнительные нефтегазовые доходы в апреле. По прогнозам, они могут превысить триллион рублей.

Напомним, что объявленное Россией так называемое "пасхальное перемирие" могло иметь скрытую политическую цель — добиться от США отсрочки санкций еще на месяц. Решение Кремля является не столько мирной инициативой, сколько тактическим шагом, направленным на внешнюю аудиторию, прежде всего на Соединенные Штаты. В частности об этом рассказал политолог Владимир Фесенко.

Еще утром 9 апреля в Кремле уверяли, что никакого решения о перемирии нет, однако уже к вечеру риторика резко изменилась.

Также 6 апреля Министерство финансов США исключило из санкционного списка три российских судна — Fesco Moneron, Fesco Magadan и Sv Nikolay. Последнее, по данным украинской разведки, было причастно к вывозу украинского зерна с оккупированных территорий в иностранные порты.