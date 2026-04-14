Відстрочка скінчилася: США відновили санкції проти російської нафти, – Politico

Санкції США щодо російської нафти знову почали діяти після того, як адміністрація Дональда Трампа цими вихідними не продовжила відстрочку, що була запроваджена раніше через війну в Ірані.

Цей крок, важлива подія для України, але Росія все ще має багато способів їх обійти. Про це повідомляє Politico.

"Ще до видачі ліцензії російська нафта, що перебуває під санкціями, потрапляла на ринок, оскільки адміністрація Трампа не запровадила жодних контрсанкцій проти Росії, чи то на продаж нафти, чи то на критично важливі закупівлі для військової машини Кремля, протягом понад року", – сказав помічник сенатора-демократа на правах анонімності.

Міністерство фінансів США запровадило відстрочку дії санкцій щодо російської нафти минулого місяця, щоб знизити ціни на нафту і газ після фактичної блокади Іраном Ормузької протоки у відповідь на американо-ізраїльські атаки. Термін дії відстрочки щодо санкцій закінчився 11 квітня.

ЗМІ пише, що Міністерство фінансів не відповіло на запитання Politico щодо скасування санкцій, але послалося на березневу заяву міністра фінансів Скотта Бессента, який назвав цей крок "короткостроковим заходом".

До вихідних залишалося незрозумілим, чи буде скасовано дію санкційного дозволу.

Член Сенату з міжнародних відносин, демократ від Нью-Гемпшира Джин Шахін та лідер меншості в Сенаті, демократ від Нью-Йорка Чак Шумер, а також член Сенату з банківських справ, демократ від Массачусетсу Елізабет Уоррен 10 квітня закликали адміністрацію не продовжувати дію ліцензії Міністерства фінансів США, яка надала відстрочку для нафти РФ.

Колишній помічник державного секретаря у справах Європи у відставці Деніел Фрід заявив, що "було нерозумно давати росіянам перепочинок".

"Вирішити проблему виходу на ринок нафти без максимізації прибутку Росії від цієї нафти було двома цілком розумними кроками, і адміністрація Трампа не зробила жодного з них", – сказав він.

Натомість помічник сенатора-демократа анонімно повідомив ЗМІ, що закінчення терміну дії звільнення, або загальної ліцензії, навряд чи є приводом для святкування.

Адже війна в Ірані та відстрочка дії санкцій дозволили Росії отримати додаткові нафтогазові доходи у квітні. За прогнозами, вони можуть перевищити трильйон рублів.

Скасування санкцій США з російської нафти: що відомо

Нагадаємо, що оголошене Росією так зване "великоднє перемир’я" могло мати приховану політичну мету — домогтися від США відтермінування санкцій ще на місяць. Рішення Кремля є не стільки мирною ініціативою, скільки тактичним кроком, спрямованим на зовнішню аудиторію, передусім на Сполучені Штати. Зокрема про це розповів політолог Володимир Фесенко.

Ще вранці 9 квітня у Кремлі запевняли, що жодного рішення щодо перемир’я немає, однак уже надвечір риторика різко змінилася.

Також 6 квітня Міністерство фінансів США виключило зі санкційного списку три російські судна — Fesco Moneron, Fesco Magadan і Sv Nikolay. Останнє, за даними української розвідки, було причетне до вивезення українського зерна з окупованих територій до іноземних портів.