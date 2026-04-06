США зняли санкції з трьох суден РФ: одне з них вивозило зерно з України

Міністерство фінансів США виключило зі санкційного списку три російські судна — Fesco Moneron, Fesco Magadan і Sv Nikolay. Останнє, за даними української розвідки, було причетне до вивезення українського зерна з окупованих територій до іноземних портів.

Міністерство фінансів США ухвалило рішення виключити зі санкційного списку три судна, що ходять під російським прапором. Йдеться про контейнеровози Fesco Moneron, Fesco Magadan, а також вантажне судно Sv Nikolay, як повідомляється на сайті Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), яке відповідає за санкційну політику США.

Відповідно до нього, всі три судна більше не входять до переліку спеціальних санкцій (SDN).

Контейнеровози Fesco Moneron і Fesco Magadan перебували під американськими санкціями з лютого 2022 року. Обмеження щодо них запровадили через зв’язок із підсанкційною компанією "ПСБ Лізинг".

Третє судно, Sv Nikolay, було внесене до санкційного списку трохи пізніше, у квітні 2022 року. Воно привернуло особливу увагу через свою діяльність у Чорному морі — Sv Nikolay неодноразово заходив до портів на окупованих територіях і транспортував агропродукцію, зокрема до Туреччини.

За даними ресурсу War Sanctions Головного управління розвідки Міністерства оборони України, саме це судно використовувалося для вивезення українського зерна.

"Задіяне у викраденні українського зерна та вивезенні його до Туреччини, здійснює заходи в порти ТОТ України, порушуючи державні кордони України. У квітні 2022 року США в рамках введення обмежень до АТ "Альфа-Банк" — найбільшої приватної фінансової установи Росії, надає фінансові послуги для підприємств ВПК РФ, застосовано санкції до п’яти суден, у тому числі до судна "SV Nikolay", афілійованих з ТОВ "Альфа-Лізинг", підсанкційною дочірньою компанією АТ "Альфа-Банк"", — зазначається на сайті War Sanctions.

Американська сторона не надала публічних пояснень причин, з яких санкції з цих суден було знято. У відкритих повідомленнях OFAC відсутні деталі щодо мотивації такого рішення.

Нагадаємо, що США зняли санкції з трьох російських суден. Йдеться про FESCO MONERON, FESCO MAGADAN і SV NIKOLAY. Рішення оприлюднило Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США.

