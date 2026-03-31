США сняли санкции с трех российских кораблей

США исключили 3 судна под российским флагом из санкционного списка.

31 марта Соединенные Штаты сняли санкции с трех судов под российским флагом, сообщило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

"Из списка SDN OFAC были исключены следующие суда: контейнеровоз FESCO MONERON, контейнеровоз FESCO MAGADAN, а также грузовое судно SV NIKOLAY", — говорится в сообщении.

Соединенные Штаты сняли санкции с трех судов под российским флагом Фото: скриншот

Об этих кораблях кое-что известно, так, контейнеровоз FESCO MONERON принадлежит российской компании ООО "Инвестконсалтинг", которая аффилирована с одной из крупнейших в РФ транспортно-логистических компаний, выполняющей контейнерные перевозки морским, железнодорожным и автомобильным транспортом — Fesco. Fesco владеет активами в области портового, железнодорожного и комплексного логистического бизнеса, является лидером в осуществлении контейнерных перевозок по Дальнему Востоку России, является крупнейшим портовым контейнерным оператором Дальневосточного региона, владеет Владивостокским торговым портом.

Відео дня

Учредителем ООО "Инвестконсалтинг" является подсанкционная российская компания ООО "Трансгарант", которая на 91,2% принадлежит подсанкционной российской компании ПАО "ДСМП".

Предыдущим владельцем судна была российская универсальная лизинговая компания ООО "ПСБ Лизинг", находящаяся под санкциями Украины. Она аффилирована с подсанкционным ПАО "Промсвязьбанк" — системно важным государственным банковским учреждением РФ, которое осуществляет финансирование оборонной промышленности России и обслуживает значительные объемы государственных оборонных контрактов тамошнего Министерства обороны.

В рамках применения санкций к ПАО "Промсвязьбанк" в феврале 2022 года США были применены санкции к пяти судам (в том числе к "Fesco Moneron"), которые принадлежат (принадлежали на то время) ООО "ПСБ Лизинг" как дочерней компании ПАО "Промсвязьбанк".

Напомним, 10 марта Дональд Трамп объявил, что США отменяют некоторые санкции против РФ для того, чтобы снизить цены на нефть.

В то же время позже в США сообщили партнерам из "Большой семерки", что ослабление санкций против России будет временным. Америка уверяет, что разрешение Индии на покупку нефти РФ не слишком повлияет на доходы Кремля.

Но Владимир Зеленский заявил, что благодаря продаже нефти Россия сможет дополнительно тратить на войну в Украине около 10 миллиардов долларов.