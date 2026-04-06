США сняли санкции с трех судов РФ: одно из них вывозило зерно из Украины

Министерство финансов США исключило из санкционного списка три российских судна — Fesco Moneron, Fesco Magadan и Sv Nikolay. Последнее, по данным украинской разведки, было причастно к вывозу украинского зерна с оккупированных территорий в иностранные порты.

Министерство финансов США приняло решение исключить из санкционного списка три судна, ходящих под российским флагом. Речь идет о контейнеровозах Fesco Moneron, Fesco Magadan, а также грузовом судне Sv Nikolay, как сообщается на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), которое отвечает за санкционную политику США.

Согласно ему, все три судна больше не входят в перечень специальных санкций (SDN).

Контейнеровозы Fesco Moneron и Fesco Magadan находились под американскими санкциями с февраля 2022 года. Ограничения в отношении них ввели из-за связи с подсанкционной компанией "ПСБ Лизинг".

Третье судно, Sv Nikolay, было внесено в санкционный список чуть позже, в апреле 2022 года. Оно привлекло особое внимание из-за своей деятельности в Черном море — Sv Nikolay неоднократно заходил в порты на оккупированных территориях и транспортировал агропродукцию, в частности в Турцию.

По данным ресурса War Sanctions Главного управления разведки Министерства обороны Украины, именно это судно использовалось для вывоза украинского зерна.

"Задействовано в похищении украинского зерна и вывозе его в Турцию, осуществляет заходы в порты ВОТ Украины, нарушая государственные границы Украины. В апреле 2022 года США в рамках введения ограничений к АО "Альфа-Банк" — крупнейшему частному финансовому учреждению России, предоставляющему финансовые услуги для предприятий ВПК РФ, применены санкции к пяти судам, в том числе к судну "SV Nikolay", аффилированным с ООО "Альфа-Лизинг", подсанкционной дочерней компанией АО "Альфа-Банк"", — отмечается на сайте War Sanctions.

Американская сторона не предоставила публичных объяснений причин, по которым санкции с этих судов были сняты. В открытых сообщениях OFAC отсутствуют детали относительно мотивации такого решения.

Напомним, что США сняли санкции с трех российских судов. Речь идет о FESCO MONERON, FESCO MAGADAN и SV NIKOLAY. Решение обнародовало Управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

Ранее мы также информировали, что президент США Дональд Трамп заявлял о частичной отмене санкций на нефть. Он объяснял это стремлением повлиять на цены на топливо. В то же время в Вашингтоне допускали, что такие послабления могут быть временными.