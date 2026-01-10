Топ-5 мифов о непобедимости РФ: почему российская экономика не позволит вести войну так долго, как хочет Путин

Топ-5 мифов о непобедимости РФ

Уже месяца три как чувствую нашествие российских ботов, которые активно пытаются доказать мне "непобедимость РФ" и "устойчивость российской экономики". Я классифицировал их аргументы (сообщения), и для развеивания мифов и иллюстрации уязвимостей РФ подготовил этот пост.

1. Российская экономика растет, на это указывают официальные данные РФ?

Данные Ростата с самого начала войны встроены в систему пропаганды РФ. Время от времени в них бывают казусы, которые разоблачают манипуляции со статистикой. Росстат периодически вынимает из потребительской корзины товары и услуги, которые будут дорожать в следующем году, так было, например, с авиабилетами. Интересное наблюдение произошло и со статистикой в ноябре 2025 года, когда синхронно падали почти все отрасли промышленности и происходило снижение грузовых потоков, но Ростат все равно показал рост ВВП. То есть точно могу сказать, что Росстат врет, но насколько сильно врет — сказать сложно.

Другая сторона ответа на этот вопрос — характер российской экономики в 2023–2025 гг. Из-за того что у РФ исчерпывается арсенал, 75–85% расходов на войну — это стоимость производства нового вооружения, которое часто прямо с конвейера попадает в Украину. Такой непроизводственный характер расходов приводит к утечке ресурсов из российской экономики. Именно поэтому рост ВВП РФ в 2021 году и в 2023–2025 годах ощущаются населением и бизнесом в РФ по-разному.

2. Никакого кризиса в экономике РФ нет и не будет?

На самом деле кризис прогрессирует и прикрывается только статистикой Ростата, который имеет монополию в РФ на публикацию данных. Если в 2024 году в РФ наблюдалась стагнация с военной спецификой (низкая безработица, но снижение или застой в ключевых отраслях), то в 2025 году РФ скатилась в фактическую рецессию. Власти РФ все это отрицают, апеллируя к низкой безработице в стране. Но безработица низкая из-за мобилизации и войны, а вот падение в ключевых отраслях промышленности вполне реальное, как и снижение ВВП, прикрытое манипуляциями с дефлятором и слишком высокими расходами на войну. В 2026 году россияне скатятся в депрессию, возможно, по своим масштабам большую, чем Великая депрессия в США в 30-х гг. XX в. То, что эффект от стимулирования экономики бюджетными расходами завершился, признают и Минфин РФ, и ЦБР. Дополнительное увеличение налогового давления в 2026 году лишь приведет к всплеску инфляции, которую ЦБР весь 2025 год подавлял высокими ставками и сильным рублем. Однако оба рецепта имеют негативные последствия и обязательно усилят кризис в 2026 году.

3. Экономический кризис в РФ никак не гарантирует завершения войны, россияне затянут пояса и будут терпеть дальше?

Наверное, это наиболее популярный миф о РФ (СССР), порожденный еще в КГБ. Однако российское общество не только успело получить глоток демократии, но уже более 30 лет отсутствует "железный занавес", который был в СССР. Современные россияне хорошо знают, как живут в Европе, они находятся в другом информационном пространстве (недаром в РФ запрещают Youtube, FB и т.д.). По сути, в РФ с 2000-х годов не было жесткого экономического кризиса. Федеральный центр активно кормил (и давал самостоятельно кормиться) региональные элиты, а те славили Путина и его команду. То есть сплоченность общества в РФ длительным экономическим кризисом еще не тестировалась. По сути, экономическая депрессия 2026 года станет первой зоной турбулентности для проверки выдержки российского населения. Я считаю, что современный уровень терпимости российских регионов к выкрутасам федерального центра РФ значительно ниже, чем это было в СССР. А я напомню, что СССР развалился именно по экономическим причинам, и сейчас РФ повторяет такой же сценарий, только в ускоренном режиме из-за неимоверных расходов на войну.

Так неужели команда Путина держит регионы РФ под жестким контролем?

КГБ СССР не удалось удержать регионы силой, и тем более это не удастся Путину. Коррумпированная вертикаль ФСБ/МВД, удаленность отдельных территории РФ, обнаженность военных гарнизонов в ДФО и на Забайкалье вообще делают процесс подавления недовольства в регионах малоэффективным. Рост же экономической пропасти между федеральным центром и регионами только увеличивает нервную реакцию регионов на инициативы Москвы. За годы режима Путина он так и не смог:

соединить Восточный и Западный газовый полигон РФ;

создать единую энергосистему РФ с включением в нее отдаленных регионов;

обойти привязку к Балтике через строительство нефтегазовых терминалов в Мурманске;

электрифицировать отдаленные регионы, где до сих пор и без участия украинских БПЛА подают электричество по расписанию;

провести ряд крупных инфраструктурных проектов, например, строительство моста через реку Лена, из-за чего столица российских алмазов Якутск по настоящее время не имеет железнодорожного сообщения и т.д.

4. Экономика РФ эффективна, потому что она перешла на военные рельсы?

На самом деле военная экономика — это зло. Производство оружия не на экспорт, а в арсенал или сразу для использования — это безвозмездное распыление ресурсов российского общества. Подумайте над тем, как меняет война процессы в экономике. Да, бюджетные расходы на ракеты идут на зарплаты работникам ВПК, но в мирные времена в замкнутой системе продукция предприятий поступала на рынок в РФ или экспортировалась за валюту. Сегодня же эта продукция "улетает" в Украину, на замену в экономике РФ не остается ничего, но полученные зарплаты работники ВПК тянут на рынок для потребления обычного набора продуктов. Поэтому экономический подъем от бюджетных расходов в стране, которая ведет войну, имеет сугубо временный характер, и уже через года 3–4 скрывать последствия войны в системе государственных финансов становится невозможным, что мы сейчас и наблюдаем в РФ.

5. РФ по масштабам — это большая страна, Украина не может ей противостоять, потому что нас просто "забрасывают шапками"?

История войн знает много примеров, когда большие страны проигрывали войны маленьким странам: Афганистан, Корея, Финляндия и т.д. Разница в масштабах экономик и количества населения не столь важна, как организация процесса финансирования сопротивления. Украина смогла создать "транзитную экономику", когда фронт по сути финансируется за счет доноров, а с недавних пор — и за счет активов самой РФ. Зато РФ ведет свою войну за счет резервов и экспорта ресурсов. Надежды на то, что КНР допустит правительство РФ на рынок внутренних займов, рухнули в 2025 году. Например, Минфин РФ был вынужден занимать в юанях на внутреннем рынке в Москве по цене в 3,5 раза выше, чем это делает правительство КНР в Пекине, что само по себе было унизительным. У других друзей Кремля (Иран, КНДР, Индия, ЮАР и т.д.) средств, чтобы занимать Москве, просто нет. Поэтому экономические преимущества РФ под давлением санкций, ударов Украины и торговых войн Трампа уже давно аннулированы.

По человеческому ресурсу, действительно, есть определенные преимущества у Москвы, но и здесь не все так радужно для россиян. Во-первых, растянутость территории РФ и проблемы в регионах не позволяют привлечь на войну в Украину все 100% даже набранных военных. Во-вторых, зерновой, энергетический и пищевой индексы показывают, что у РФ и близко нет такого количества населения в 145 млн человек, которое было нарисовано Росстатом. Приблизительные оценки — 100–110 млн человек. В-третьих, на фоне обеднения населения, власти РФ сильно боятся массовой мобилизации и поэтому продолжают тратиться на контракты и заманивать в армию солдат за деньги. И напоследок, главное — больший масштаб экономики предполагает большую занятость. Вы не можете призвать на фронт 50% трудовых ресурсов страны, потому что этот фронт просто некому будет обеспечивать. Учитывая рекордно низкую безработицу, мобилизационный ресурс в РФ находится на пределе, поэтому его стремительное увеличение заставит экономику падать из-за нехватки рабочей силы и просто ускорит начало Великой депрессии в РФ. Конечно, правительство РФ может завозить рабочую силу из Индии, стран Средней Азии и даже из ЮАР. Они так и делают, но преодолеть спрос со стороны производителей на миллионы человек таким образом невозможно.

Подводя итоги написанного, предвижу вопрос от внимательных читателей: "какие прогнозы относительно завершения войны?". Время продолжения войны со стороны РФ зависит от:

(А) Интенсивности боевых действий, непосредственно влияющих на российский военный бюджет. Но эта интенсивность зависит и от Украины с союзниками. Отдельно выделю успешность украинских ударов по ВПК РФ и нефтегазовой инфраструктуре, которые также сильно влияют на бюджет войны и на способность РФ финансировать войну.

(В) Качества антироссийских санкций со стороны Украины и ее партнеров. Как известно, на бумаге санкции могут быть очень красивыми, но на практике их выполнение может быть лишь частичным.

(С) Желание администрации Белого дома дальше проводить политику торговых войн, которая сильно охлаждает мировую экономику, сбивает цены на нефть и давит на торговых партнеров РФ (прежде всего на Индию и КНР).

