Топ-5 мифов о непобедимости РФ: почему российская экономика не позволит вести войну так долго, как хочет Путин
Существует несколько распространенных мифов о непобедимости России. Экономист Виталий Шапран развенчивает пять из них, доказывая, что у России дела идут совсем не так хорошо, как хочет изобразить ее пропаганда, и в 2026 году ее ждет Великая депрессия, которая может оказаться хуже знаменитой американской...
Уже месяца три как чувствую нашествие российских ботов, которые активно пытаются доказать мне "непобедимость РФ" и "устойчивость российской экономики". Я классифицировал их аргументы (сообщения), и для развеивания мифов и иллюстрации уязвимостей РФ подготовил этот пост.
1. Российская экономика растет, на это указывают официальные данные РФ?
Данные Ростата с самого начала войны встроены в систему пропаганды РФ. Время от времени в них бывают казусы, которые разоблачают манипуляции со статистикой. Росстат периодически вынимает из потребительской корзины товары и услуги, которые будут дорожать в следующем году, так было, например, с авиабилетами. Интересное наблюдение произошло и со статистикой в ноябре 2025 года, когда синхронно падали почти все отрасли промышленности и происходило снижение грузовых потоков, но Ростат все равно показал рост ВВП. То есть точно могу сказать, что Росстат врет, но насколько сильно врет — сказать сложно.
Другая сторона ответа на этот вопрос — характер российской экономики в 2023–2025 гг. Из-за того что у РФ исчерпывается арсенал, 75–85% расходов на войну — это стоимость производства нового вооружения, которое часто прямо с конвейера попадает в Украину. Такой непроизводственный характер расходов приводит к утечке ресурсов из российской экономики. Именно поэтому рост ВВП РФ в 2021 году и в 2023–2025 годах ощущаются населением и бизнесом в РФ по-разному.
2. Никакого кризиса в экономике РФ нет и не будет?
На самом деле кризис прогрессирует и прикрывается только статистикой Ростата, который имеет монополию в РФ на публикацию данных. Если в 2024 году в РФ наблюдалась стагнация с военной спецификой (низкая безработица, но снижение или застой в ключевых отраслях), то в 2025 году РФ скатилась в фактическую рецессию. Власти РФ все это отрицают, апеллируя к низкой безработице в стране. Но безработица низкая из-за мобилизации и войны, а вот падение в ключевых отраслях промышленности вполне реальное, как и снижение ВВП, прикрытое манипуляциями с дефлятором и слишком высокими расходами на войну. В 2026 году россияне скатятся в депрессию, возможно, по своим масштабам большую, чем Великая депрессия в США в 30-х гг. XX в. То, что эффект от стимулирования экономики бюджетными расходами завершился, признают и Минфин РФ, и ЦБР. Дополнительное увеличение налогового давления в 2026 году лишь приведет к всплеску инфляции, которую ЦБР весь 2025 год подавлял высокими ставками и сильным рублем. Однако оба рецепта имеют негативные последствия и обязательно усилят кризис в 2026 году.
3. Экономический кризис в РФ никак не гарантирует завершения войны, россияне затянут пояса и будут терпеть дальше?
Наверное, это наиболее популярный миф о РФ (СССР), порожденный еще в КГБ. Однако российское общество не только успело получить глоток демократии, но уже более 30 лет отсутствует "железный занавес", который был в СССР. Современные россияне хорошо знают, как живут в Европе, они находятся в другом информационном пространстве (недаром в РФ запрещают Youtube, FB и т.д.). По сути, в РФ с 2000-х годов не было жесткого экономического кризиса. Федеральный центр активно кормил (и давал самостоятельно кормиться) региональные элиты, а те славили Путина и его команду. То есть сплоченность общества в РФ длительным экономическим кризисом еще не тестировалась. По сути, экономическая депрессия 2026 года станет первой зоной турбулентности для проверки выдержки российского населения. Я считаю, что современный уровень терпимости российских регионов к выкрутасам федерального центра РФ значительно ниже, чем это было в СССР. А я напомню, что СССР развалился именно по экономическим причинам, и сейчас РФ повторяет такой же сценарий, только в ускоренном режиме из-за неимоверных расходов на войну.Важно
Так неужели команда Путина держит регионы РФ под жестким контролем?
КГБ СССР не удалось удержать регионы силой, и тем более это не удастся Путину. Коррумпированная вертикаль ФСБ/МВД, удаленность отдельных территории РФ, обнаженность военных гарнизонов в ДФО и на Забайкалье вообще делают процесс подавления недовольства в регионах малоэффективным. Рост же экономической пропасти между федеральным центром и регионами только увеличивает нервную реакцию регионов на инициативы Москвы. За годы режима Путина он так и не смог:
- соединить Восточный и Западный газовый полигон РФ;
- создать единую энергосистему РФ с включением в нее отдаленных регионов;
- обойти привязку к Балтике через строительство нефтегазовых терминалов в Мурманске;
- электрифицировать отдаленные регионы, где до сих пор и без участия украинских БПЛА подают электричество по расписанию;
- провести ряд крупных инфраструктурных проектов, например, строительство моста через реку Лена, из-за чего столица российских алмазов Якутск по настоящее время не имеет железнодорожного сообщения и т.д.
4. Экономика РФ эффективна, потому что она перешла на военные рельсы?
На самом деле военная экономика — это зло. Производство оружия не на экспорт, а в арсенал или сразу для использования — это безвозмездное распыление ресурсов российского общества. Подумайте над тем, как меняет война процессы в экономике. Да, бюджетные расходы на ракеты идут на зарплаты работникам ВПК, но в мирные времена в замкнутой системе продукция предприятий поступала на рынок в РФ или экспортировалась за валюту. Сегодня же эта продукция "улетает" в Украину, на замену в экономике РФ не остается ничего, но полученные зарплаты работники ВПК тянут на рынок для потребления обычного набора продуктов. Поэтому экономический подъем от бюджетных расходов в стране, которая ведет войну, имеет сугубо временный характер, и уже через года 3–4 скрывать последствия войны в системе государственных финансов становится невозможным, что мы сейчас и наблюдаем в РФ.
5. РФ по масштабам — это большая страна, Украина не может ей противостоять, потому что нас просто "забрасывают шапками"?
История войн знает много примеров, когда большие страны проигрывали войны маленьким странам: Афганистан, Корея, Финляндия и т.д. Разница в масштабах экономик и количества населения не столь важна, как организация процесса финансирования сопротивления. Украина смогла создать "транзитную экономику", когда фронт по сути финансируется за счет доноров, а с недавних пор — и за счет активов самой РФ. Зато РФ ведет свою войну за счет резервов и экспорта ресурсов. Надежды на то, что КНР допустит правительство РФ на рынок внутренних займов, рухнули в 2025 году. Например, Минфин РФ был вынужден занимать в юанях на внутреннем рынке в Москве по цене в 3,5 раза выше, чем это делает правительство КНР в Пекине, что само по себе было унизительным. У других друзей Кремля (Иран, КНДР, Индия, ЮАР и т.д.) средств, чтобы занимать Москве, просто нет. Поэтому экономические преимущества РФ под давлением санкций, ударов Украины и торговых войн Трампа уже давно аннулированы.
По человеческому ресурсу, действительно, есть определенные преимущества у Москвы, но и здесь не все так радужно для россиян. Во-первых, растянутость территории РФ и проблемы в регионах не позволяют привлечь на войну в Украину все 100% даже набранных военных. Во-вторых, зерновой, энергетический и пищевой индексы показывают, что у РФ и близко нет такого количества населения в 145 млн человек, которое было нарисовано Росстатом. Приблизительные оценки — 100–110 млн человек. В-третьих, на фоне обеднения населения, власти РФ сильно боятся массовой мобилизации и поэтому продолжают тратиться на контракты и заманивать в армию солдат за деньги. И напоследок, главное — больший масштаб экономики предполагает большую занятость. Вы не можете призвать на фронт 50% трудовых ресурсов страны, потому что этот фронт просто некому будет обеспечивать. Учитывая рекордно низкую безработицу, мобилизационный ресурс в РФ находится на пределе, поэтому его стремительное увеличение заставит экономику падать из-за нехватки рабочей силы и просто ускорит начало Великой депрессии в РФ. Конечно, правительство РФ может завозить рабочую силу из Индии, стран Средней Азии и даже из ЮАР. Они так и делают, но преодолеть спрос со стороны производителей на миллионы человек таким образом невозможно.
Подводя итоги написанного, предвижу вопрос от внимательных читателей: "какие прогнозы относительно завершения войны?". Время продолжения войны со стороны РФ зависит от:
- (А) Интенсивности боевых действий, непосредственно влияющих на российский военный бюджет. Но эта интенсивность зависит и от Украины с союзниками. Отдельно выделю успешность украинских ударов по ВПК РФ и нефтегазовой инфраструктуре, которые также сильно влияют на бюджет войны и на способность РФ финансировать войну.
- (В) Качества антироссийских санкций со стороны Украины и ее партнеров. Как известно, на бумаге санкции могут быть очень красивыми, но на практике их выполнение может быть лишь частичным.
- (С) Желание администрации Белого дома дальше проводить политику торговых войн, которая сильно охлаждает мировую экономику, сбивает цены на нефть и давит на торговых партнеров РФ (прежде всего на Индию и КНР).