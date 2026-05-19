"Готові вивчати китайську мову": росіяни з Сибіру просять Сі Цзіньпіна побудувати їм школу (відео)

Жителі російського Іркутська, що в Сибірі, у відеозверненні до президента РФ Володимира Путіна скаржаться на гостру нестачу місць у школах.

Росіяни з мікрорайону Березовий просять, щоб Міністерство закордонних справ Росії звернутися до глави Китаю Сі Цзіньпіна, аби той побудував їм школу "в рамках етнокультурного різноманіття та активного розвитку культурних зв'язків із Китаєм", а вони, у свою чергу, готові почати "вивчати китайську мову". Про це пише видання The Moscow Times.

Росіяни просять Сі Цзіньпіна побудувати їм школу

У зверненні місцевих жителів йдеться, що у Березовому близько двох тисяч дітей шкільного віку, але їм доводиться їздити до сусідніх селищ. Адже школи там переповнені.

Росіяни кажуть, що втомилися п'ять років звертатися до Путіна, адже школу їм обіцяли збудувати ще 2021 року, але грошей не знайшлося. Наразі будівництво школи та дитячого садка там заморожено, а чиновники посилаються на те, що гроші на них у регіональному бюджеті "не закладено".

"У яких умовах ви збираєтеся збільшувати народжуваність — для нас є загадкою", — запитують люди у Путіна.

Тож тепер вони сподіваються на главу Китаю Сі Цзіньпіна і навіть готові заради цього вчитися.

"Ми готові вивчати китайську мову, оскільки вважаємо, що вона нам реально дуже потрібна. Активний розвиток культурних зв'язків з Китаєм — єдиний можливий для нас шлях розвитку в умовах, коли пріоритети нашої країни знаходяться десь у зоні будівництва нових станцій метро у Москві", — заявили жителі Березового.

Відомо, що незабаром Володимир Путін відвідає Китай. Візит глави Кремля відбудеться незабаром після відвідин КНР американським президентом Дональдом Трампом.

