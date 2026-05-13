Окружение Путина хочет, чтобы он закончил войну в Украине, — СМИ

Владимир Путин постоянно говорит о том, что Россия побеждает и не дает ни малейшего намека, что готов к компромиссу. И эксперты полагают, что самые ближайшие его союзники подталкивают его к прекращению войны, иначе – ему конец.

Доктор Марк Галеотти, историк, специализирующийся на России, считает, что намеки на это дал сам Путин во время своего урезанного парада на 9 мая, когда заявил приглашенным ветеранам, что война может скоро закончится. Его цитирует британское издание The i Paper.

Война в значительной степени зашла в тупик, Но ситуация в самой России накаляется. И для многих из окружения Путина влияние войны в экономическом и политическом плане уже достигло критической точки.

Как сказал один влиятельный российский политический журналист изданию The i Paper: "Тратить еще год и сотни тысяч человек на захват городов, которые к тому времени превратятся в руины, им кажется бессмысленным".

Однако Путин не из тех, кому можно прямо в лицо сказать, что он не прав. Поэтому его подчиненные пытаются мягко подтолкнуть его к принятию решений, которые они хотят, чтобы он принял.

И эксперты видят намеки на подобную кампанию в отношении Украины, проводимую политическими технократами в Кремле.

Во-первых, недавно в прессу просочился доклад, подготовленный для Кремля еще в феврале. В нем в резких выражениях описываются политические риски продолжения так называемой "специальной военной операции" против Украины.

"Мы должны знать, когда остановиться", — говорится в докладе, в котором отмечается, что после определенного момента продолжение войны в Украине будет "пирровой победой" и потребует "пересмотра фундаментальных позиций".

В докладе предполагалось, что простое замораживание линии фронта, возможно, даже без оставшейся части Донбасса, можно представить как триумф, так как Путин якобы "сорвет планы Запада по расширению и затягиванию конфликта".

В то же время появились данные опросов, показывающие падение рейтингов Путина. Его рейтинг одобрения в 65,6% высок по меркам любого западного политика, но он все еще находится на самом низком уровне с начала войны в Украине. Эти данные не были бы опубликованы без "зеленого света" от Кремля.

И как будто этого было недостаточно, партия Путина "Единая Россия" только что опубликовала руководство для своих сотрудников предвыборного штаба перед парламентскими выборами, которые состоятся в 2026 году, о том, как отвечать на неудобные вопросы. Из чего становится ясно, что недовольство в РФ растет и успокоить россиян обещаниями победы и успехами на фронте не получается.

Интересно то, что сторонники прекращения войны по-прежнему очень сильно расходятся во мнениях относительно наилучшего подхода. Некоторые хотели бы, чтобы Россия сократила свои потери сейчас, другие, например министр иностранных дел Сергей Лавров, считают, что Киеву все еще необходимо вывести свои войска с последнего куска Донбасса, прежде чем Москва сможет объявить о мире.

Лавров выступает за продолжение войны в Украине

Тем временем националисты и многие представители российского силового блока лоббируют Путина, чтобы он продолжал борьбу. Они убеждают его в том, что в этом году российские войска смогут взять последний кусок Донбасса, несмотря ни на что.

Есть также ультранационалисты, призывающие к эскалации конфликта против Украины, от комментаторов в социальных сетях, призывающих к всеобщей мобилизации, до применения тактического ядерного оружия.

Путин – закоренелый сторонник нейтральных позиций, известный тем, что откладывает принятие сложных решений как можно дольше. Пока что он, похоже, склонен посмотреть, сможет ли возобновленное весеннее наступление России принести успехи на территории Украины.

И никто не знает, когда Путин перестанет колебаться, вероятно, он ждет, что произойдет что-то, что примет решение за него. Это может продолжаться до самой осени, когда возникнет соблазн провести еще одну зиму, атакуя украинскую энергосистему в надежде сломить моральный дух украинцев. В предыдущие годы это не срабатывало.

Эксперты также указывают еще на один аспект: Путин долгое время отказывался признавать Владимира Зеленского законным президентом Украины. Но недавно он назвал его "господином Зеленским": "Маленький шаг вперед, но все же шаг вперед", — иронично резюмирую журналисты.

