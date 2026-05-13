Ужгород впервые атаковали дроны РФ: Венгрия задала вопрос Москве

Ужгород впервые с начала полномасштабной войны подвергся атаке российских беспилотников, которые попали в объект критической инфраструктуры на Закарпатье. После ударов Венгрия вызвала российского посла в Министерство иностранных дел.

Мэр Ужгорода Богдан Андриив заявил, что город впервые с начала полномасштабного вторжения России стал целью атаки беспилотников. По его словам, российские дроны попали в объект критической инфраструктуры.

"Зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры. К счастью, жертв и пострадавших нет. На местах работают все соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий атаки и обследование территории. Спасибо силам ПВО, правоохранителям и спасателям за профессионализм и защиту", — написал Андреев в Facebook.

В тот же день Венгрия вызвала российского посла из-за атаки беспилотников по западной части Украины, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, передает Reuters.

Відео дня

В среду 13 мая Россия осуществила дневную атаку дронами по территории Украины. В результате ударов на западе страны погибли по меньшей мере три человека. Из-за масштабной воздушной атаки Польша, которая является членом НАТО, подняла в небо свои истребители.

Петер Мадьяр сообщил, что российского посла вызвали в Министерство иностранных дел Венгрии в четверг утром. По его словам, дипломат должен встретиться с министром иностранных дел Анитой Орбан. Премьер Венгрии также отметил, что Анита Орбан во время встречи осудит удары российских беспилотников и поставит российской стороне вопрос о завершении войны против Украины.

Ранее Анита Орбан опубликовала видеообращение в Facebook, в котором заявила, что Венгрия "решительно осуждает" удары российских дронов по регионам западной Украины, где проживают этнические венгры. Посольство России в Будапеште на момент публикации не предоставило официального комментария по ситуации.

Напомним, что утром 13 мая российские дроны массированно атаковали Закарпатье, а Ужгород впервые с начала полномасштабной войны оказался под ударом беспилотников. Мэр города Богдан Андреев сообщил о попадании в объект критической инфраструктуры и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Ранее мы также информировали, что во время атаки РФ по Украине дроны попали вблизи железнодорожного вокзала в Ковеле и в жилой дом в Ровенской области. В ряде западных областей работала ПВО, а местные власти сообщали о повреждении гражданской инфраструктуры.