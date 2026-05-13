В Ровенской области дрон попал в дом, в Ковеле — возле вокзала: что известно о последствиях атаки РФ

Российские оккупанты продолжают массированную атаку на Украину, которая продолжается с самого утра. Целью врага преимущественно являются объекты на западе Украины, немало беспилотников направлено именно туда. В ряде регионов зафиксированы взрывы, есть попадания в жилые дома и гражданскую инфраструктуру.

Россияне выпустили сотни дронов по Украине. Известно также о раненых и погибших в разных регионах, хотя окончательные последствия еще непонятны. Фокус собирал, что известно сейчас об атаке ВС РФ.

Атака на Ровенщине

На Ровенщине российские дрон попал в жилой дом. В результате этого известно о 3 погибших и шестерых раненых. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Коваль.

Взрывы были слышны в Ровно и Здолбунове, сообщали корреспонденты Общественного. Впоследствии председатель Здолбуновской общины Владислав Сухляк сообщил, что попадания были зафиксированы именно там. В то же время он заявил, что по состоянию на 15:50 было известно о двух погибших.

"Также есть раненые, которые доставляются сейчас в медицинские учреждения. Они все сейчас средней тяжести, им оказывается вся необходимая помощь. Все службы, которые работают — следственно-оперативные, экстренные группы. Поэтому ситуация под контролем", — отметил он.

В полиции добавили, что на местах ударов работают следственно-оперативные группы полиции, работники взрывотехнической службы и спасатели.

Также "Суспільне" сообщало о частичном обесточивании в Ровно после российской атаки.

Атака на Луцк и Ковель

В Луцке с 13 часов раздаются взрывы: все мосты были перекрыты, а правоохранители просили всех людей покинуть центральную часть города, в частности, район РЦ Проминь.

Количество травмированных в Луцке уточняют, всем оказали медицинскую помощь.

В то же время в Ковеле, по данным СМИ, произошло попадание неподалеку от железнодорожного вокзала. Там повреждены автобусы, маршрутные такси и авто. Информации о раненых или погибших пока нет.

Городской голова Игорь Чайка сообщил, что в Ковеле из-за атаки БпЛА на отдельных участках улиц временно ограничено движение транспорта.

Атака на Львовскую область

Львовщина находится под массированной атакой беспилотников. По словам начальника ОВА, высокая угроза сохраняется для различных районов Львовской области.

В Жолкве зафиксировали попадание в объект критической инфраструктуры, сообщил городской голова Олег Вольский. Город остался без света.

Атака на Ивано-Франковскую область

В Ивано-Франковске прозвучало немало взрывов. Городской голова Руслан Марцинкив сначала не сообщил о последствиях, однако призвал людей не выходить из укрытий, а работодателей — отпустить людей с работы. Он также просит не снимать последствия атак.

Впоследствии городской голова добавил, что есть попадание в жилой дом.

На Закарпатье самая масштабная атака с начала войны

На Закарпатье продолжается самая масштабная атака на регион с начала полномасштабной войны. Взрывы прогремели в нескольких общинах области, сообщил председатель ОВА Мирослав Билецкий, не предоставляя деталей.

Корреспонденты "Суспільного" сообщали о взрывах в Ужгороде.

Обстрел Хмельницкой области

В Хмельницком в результате атаки российских беспилотников ранения получили три человека, сообщил городской голова Симчишин. Их госпитализировали в городскую больницу.

"В двух случаях у пострадавших диагностировали осколочные ранения. Двух травмированных доставили в приемное отделение городской больницы. Еще одна бригада экстренной медицинской помощи продолжала работать на месте происшествия", — сообщил директор Хмельницкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Александр Костюк.

Напомним, что 13 мая Россия начала комбинированный длительный воздушный удар по критическим объектам Украины, который, по оценке ГУР, может пройти в две волны. В разведке также отметили, что Россия демонстративно таким образом отвергла перемирие.

Ранее сообщалось об атаке россиян, которая может длиться 3 дня

11 мая городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил жителей города о возможных обстрелах в следующие 72 часа.

СМИ со ссылкой на мониторинговые каналы писали, что Россия готовит серию атак продолжительностью трое суток, и главными целями могут стать Киев, Днепр, Луцк, Львов, Ивано-Франковск и Одесса. Во время нее ВС РФ могут применить:

до 50 крылатых ракет "Х-101";

до 30 баллистических ракет "Искандер-М";

до 15 крылатых ракет "Искандер-К";

до 18 крылатых ракет типа "Калибр";

рекордное количество ударных/имитационных БПЛА;

до 7х аэробаллистических ракет типа Х-47М2 "Кинжал".

Президент Владимир Зеленский ранее предупредил, что после ночной атаки российских дронов-камикадзе "Шахед" и других типов в течение дня состоятся новые удары. В то же время Воздушные силы информируют о нескольких группах беспилотников, которые кружат над центральными регионами, над Киевской областью и направляются на запад.

Отметим, в ночь на 13 мая россияне атаковали Украину 139 дронами разных типов, сообщило Воздушное командование. Фокус писал о пожарах, разрушениях, о погибших и раненых в Днепропетровской области, об обесточивании в Полтавской области. Кроме того, во время удара по Кривому Рогу погибли люди, сообщили в военной администрации.