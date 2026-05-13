Над Украиной кружат сотни "Шахедов" РФ, будут новые волны: какие области под ударом (инфографика)

После ночной атаки российских дронов-камикадзе "Шахед" и других типов в течение дня состоятся новые удары, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Ночью россияне ударили по восточным, центральным, южным областям. Воздушные силы информируют о нескольких группах беспилотников, которые кружат над центральными регионами, над Киевской областью и направляются на запад.

Утром 13 мая в небе над Украиной продолжают находиться сотня дронов РФ, написал Зеленский в Telegram-канале. В заметке президента — серия фото с точек поражения после ночного удара россиян. На фото — работники ГНСН, которые тушат огонь после атаки ВС РФ по гражданской инфраструктуре. Глава государства перечислил регионы, которые пострадали от атаки в ночь с 12 и 13 мая: это Харьковская, Днепропетровская, Полтавская и Одесская области. Утром мониторинговые каналы и Воздушные силы сообщили о новых регионах, которым угрожает налет "Шахедов" и, вероятно, ракет. Фокус собрал информацию, какие области под угрозой.

Відео дня

Обстрел Украины — налет ВС РФ 13 мая

В 10:50 Воздушные силы ВСУ написали в Telegram о шести группах "Шахедов" ВС РФ. Упоминались области северные и центральные, а также Киев.

Обстрел Украины — Воздушные силы о "Шахедах" РФ 13 мая Фото: Скриншот

Мониторинговые каналы, которые информируют о движении "Шахедов" на основе данных Воздушных сил, около 10:30 сообщили, что в небе над Украиной находится около 150 БпЛА. На момент публикации основным направление полета было западное. В частности, около 60 дронов находятся в Черниговской области и летели в сторону Киева. Еще полсотни добрались до Винницкой области и летели в сторону Хмельницкой области. В канале журналиста Андрея Смолия уточнили, что есть еще одна волна беспилотников: их запустили с юга и около 30 (по данным канала Strategic Control — до 60) зафиксировали в Кировоградской области. Кроме того, около 9 часов десяток дронов РФ кружили над Киевом в районе Вышгорода, говорится в одном из сообщений. В канале SC также упоминали о 25 дронах от Славутича в сторону Киева и о 20 БпЛА с Киевщины на Житомир. Ко всему, появились данные об активности Ми-31, носителей ракет "Кинжал", в районе аэродрома "Саваслейка" и о новых пусках БпЛА из "Брянска, Курска и Орла".

Обстрел Украины — предупреждение о "Шахедах" РФ на 13 мая Фото: Скриншот

Обстрел Украины — предупреждение о новых пусках "Шахедов" РФ на 13 мая Фото: Скриншот

Ко всему, в канале "Соняшник", связанном с Воздушными силами, написали о двух "стадах" БпЛА РФ. Одно "стадо" направлялось на запад Украины вдоль границы Молдовы, другое — также на запад, но по границе Беларуси.

Обстрел Украины — предупреждение о движении "Шахедов" на закат 13 мая Фото: Скриншот

На основе данных мониторинговых каналов в сети создали инфографику с ориентировочными направлениями движения дронов ВС РФ. Видим, что БпЛА следует с востока и юга в сторону западных областей Украины.

Обстрел Украины — траектория "Шахедов" РФ днем ​​13 мая Фото: Telegram

Между тем накануне, 12 мая, представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что РФ действительно готовится к массированному удару. По его словам, соответствующие данные поступили от разведки Украины и партнеров и из-за повышения активности на военных аэродромах (как в предыдущих случаях). Игнат не сказал, когда именно состоится удар: прозвучало, что это может произойти "в течение нескольких дней"

Отметим, в ночь на 13 мая россияне атаковали Украину 139 дронами разных типов, сообщило Воздушное командование. Фокус писал о пожарах, разрушениях, о погибших и раненых в Днепропетровской области, об обесточивании в Полтавской области. Кроме того, во время удара по Кривому Рогу погибли люди, сообщили в военной администрации.

Напоминаем, 9 мая, во время объявленного РФ "перемирия", состоялся удар по многоэтажке в Харькове.