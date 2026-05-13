Массированный обстрел Украины: много жертв на Днепропетровщине, есть отключения света (фото)

В ночь на 13 мая российские войска осуществили очередную массированную атаку украинских городов. Под обстрелом оказались Днепр, Одесская, Херсонская, Харьковская и Полтавская области.

В областях Украины зафиксированы погибшие, раненые, разрушения жилых домов, пожары и повреждения инфраструктуры. Фокус собрал все, что известно о последствиях ночных обстрелов.

По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в ночь на 13 мая российские войска атаковали Украину 139 ударными и имитационными беспилотниками типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и "Пародия". Украинская ПВО сбила или подавила 111 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны, однако были зафиксированы попадания 20 БпЛА на 13 локациях, а также падение обломков в еще четырех местах.

Атаки на Днепропетровскую область

В ночь на 13 мая российские войска почти 30 раз атаковали три района Днепропетровской области. В результате ударов погибли восемь человек, еще 11 получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

На Никопольщине под ударами были Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Червоногригорьевская громады. Повреждены инфраструктура, частные дома и автомобили. Пострадали три человека. Одного 16-летнего парня госпитализировали в состоянии средней тяжести, еще один 16-летний подросток и 21-летний парень лечатся амбулаторно.

На Синельниковщине россияне атаковали Дубовиковскую и Николаевскую громады. Там повреждены более двух десятков домов, погибли два человека.

Еще девять домов были повреждены из-за удара по району накануне днем. В результате той атаки погибли четыре человека, еще четверо пострадали. Трех человек госпитализировали, 50-летний мужчина находится в тяжелом состоянии.

В Кривом Роге повреждены предприятие, инфраструктура и газопровод. Погибли два человека, еще четверо пострадали. Кроме того, девятимесячной девочке в результате атаки оторвало ногу.

Атака на Одесскую область

В ночь на 13 мая российская армия массированно атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате нескольких волн ударов повреждены складские и хозяйственные помещения.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

По его словам, после атак возникли локальные пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали. Пострадавших нет.

Атака на Херсонщину

Также за прошедшие сутки российские войска атаковали десятки населенных пунктов Херсонской области дронами, авиацией и артиллерией. Из-за обстрелов ранения получили три человека.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Под ударами находились Антоновка, Камышаны, Станислав, Берислав, Херсон и другие населенные пункты области. Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам и территории фермерских хозяйств.

В результате атак повреждены три многоэтажки, 10 частных домов, водонапорная башня, церковь и частные автомобили. Также россияне ударили по фермерскому хозяйству и сельскохозяйственному предприятию.

Атака на Харьков

В ночь на 13 мая российские войска атаковали Харьков беспилотниками. В Шевченковском районе обломки дрона упали на дорогу, а в Холодногорском районе зафиксировали удар по объекту инфраструктуры.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

По его словам, в Шевченковском районе пострадавших нет. После удара по инфраструктурному объекту в Холодногорском районе возник пожар. Информация о пострадавших пока не поступала.

Атака на Полтавщину

Также враг атаковал Полтавскую громаду. По данным Полтавской ОГА, российские дроны попали в электроподстанцию, из-за чего без света остались более 6,5 тысячи бытовых и 548 юридических абонентов.

Также в близлежащих домах повреждено остекление. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, в ночь на 12 мая российские войска атаковали Украину десятками ударных дронов. Взрывы и падение обломков фиксировали в Киеве, Киевской области и в Днепре, повреждения получили жилые дома, детский сад и транспортная инфраструктура.

Также в ночь на 12 мая российские войска массированно атаковали Украину ударными дронами типа "Шахед". Воздушную тревогу из-за БпЛА объявляли в южных, северных, восточных и центральных областях страны.