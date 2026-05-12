В Киеве прогремели взрывы после окончания "перемирия": россияне массированно атакуют Украину "Шахедами"

В ночь на 12 мая в Киеве прогремела серия взрывов на фоне российской атаки. ВС РФ ночью запустили десятки "Шахедов" по Украине.

Вражеские "Шахеды" были зафиксированы в ряде восточных, северных, южных и северных областей. Фокус передает, что известно о ночной атаке россиян.

Около 03:20 часов в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских БпЛА.

Воздушные силы предупреждали о движении ряда групп ударных дронов в небе над Украиной. Вражеские БпЛА были зафиксированы в Сумской, Черниговской, Киевской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Харьковской областях.

Через несколько минут группа "Шахедов" взяла курс в направлении столицы, писали Воздушные силы. "Суспільне" сообщило, что в Киеве были слышны звуки взрывов на фоне атаки.

Новость дополняется...