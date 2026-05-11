"Есть опасность": мэр Ивано-Франковска предупредил об угрозе масштабных обстрелов Украины

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил жителей города о возможных обстрелах.

По его информации, опасность существует в ближайшие 72 часа. Об этом он написал в Facebook.

Как сообщает "Главком" со ссылкой на мониторинговые каналы, Россия готовит серию атак продолжительностью трое суток, и главными целями могут стать Киев, Днепр, Луцк, Львов, Ивано-Франковск и Одесса.

Враг может применить:

до 50 крылатых ракет "Х-101";

до 30 баллистических ракет "Искандер-М";

до 15 крылатых ракет "Искандер-К";

до 18 крылатых ракет типа "Калибр";

рекордное количество ударных/имитационных БПЛА;

до 7х аэробалистических ракет типа Х-47М2 "Кинжал".

По инфомации паблика "Оперативный Информ", на данный момент снаряжены и готовы к применению во время следующей ракетно-дроновой атаки один борт Ту-160, четыре борта Ту-92МА, а также три ракетоносителя морского базирования.

"Запланировано применение до 40 крылатых/баллистических ракет разных типов. Основные целы для поражения — города Киев и Днепр", — говорится в сообщении.

Канал Strategic Control пишет о подготовке россиян к запуску ударных дронов сразу на нескольких локациях.

Отметим, что официальных подтверждений относительно подготовки или параметров возможного удара пока не обнародовалось. Украинские службы продолжают отслеживать ситуацию.

Ранее сообщалось, что российское военное командование решило изменить приоритеты при массированных обстрелах Украины. Вместо атак на энергоинфраструктуру ВС РФ больше бьет по объектам оборонно-промышленного комплекса.

Летом Россия может сосредоточить удары на системах водоснабжения, и под угрозой окажутся по меньшей мере 10 крупных городов в прифронтовых и юго-восточных регионах Украины.