РФ готовит удары по водной инфраструктуре: в зоне риска 10 крупных городов, — СМИ

По мнению многочисленных экспертов, аналитиков и военных, летом Россия сосредоточит свои удары на системах водоснабжения. Не сумев зимой заморозить украинцев, летом ВС РФ попробуют создать им большие проблемы с водооспечением.

В зоне риска 10 крупных городов Украины в прифронтовых и юго-восточных регионах, пишет "РБК-Украина".

По словам источника издания в госструктурах, в зоне внимания противника могут оказаться системы водозабора. Их в Украине в среднем по одному на населенный пункт, кроме крупных городов.

Таким образом выведение одного объекта из строя может привести к прекращению водоснабжения целого населенного пункта, а его восстановление занимает немало времени. Например, в Николаеве после разрушения водопровода в 2022 году восстановить его получилось только в конце 2025 года, а сумма расходов составила более 6 млрд грн.

Артем Шира, вице-президент Украинской водной ассоциации, тоже придерживается мнения, что враг будет быть по водозаборам и по насосным станциям. По его словам, отсутствие резервных систем забора воды, которые могли бы стать реальной альтернативой на случай разрушения действующей системы, является основной проблемой.

"У нас часто работает одна система забора. Но даже там, где есть резервная, она находится фактически в одном помещении с основной – буквально за пару метров. Рядом и два насоса – основной и резервный, и две линии передач (для работы насосов – ред.). Если будет попадание, то сразу разрушится все", — объяснил он.

Как отмечает издание, сейчас прорабатывается вопрос установки в населенных пунктах альтернативных водозаборов, но проблема в том, что для их строительства и ввода в эксплуатацию нужно от 9 до 12 месяцев, что исключает опцию "успеть к лету".

В качестве альтернативного варианта рассматривается вопрос использования мобильных водокачек, которые можно будет запустить в работу значительно быстрее новых стационарных водозаборных объектов.

Часть оборудования для них уже контрактуют, часть производится в Украине. На сегодняшний день можно говорить минимум о шести станциях мощностью 100-300 тысяч кубометров в сутки. Это достаточно для средних областных центров – Запорожье, Кривой Рог, Николаев, Винница, Полтава.

Для более крупных городов, таких как Киев, Одесса, Львов, одной установки не хватит.

Графики подачи воды

В случае существенного повреждения систем водозабора украинцам не удасться избежать графиков подачи воды. Какими они будут, придется решать местным властям, поскольку система водоснабжения — исключительно их компетенция.

В главной зоне риска 10 областей: Луганская, Донецкая, Черниговская, Сумская, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская и Херсонская области. Киев как столица Украины — тоже в зоне риска.

Подготовка к грядущим трудностям

По информации издания, расходы на все работы по подготовке водоснабжающей инфраструктуры к возможным обстрелам заложены в региональные планы устойчивости. Всего утверждено 28 проектов в водной сфере, а у Киева есть отдельный делайн.

Как отмечает источник, проекты разработаны не для всех областей.

"Есть области, где четыре проекта, а некоторые вообще не представляли проекты. Это регионы ближе к западу Украины", — объяснил он.

Как будет проходить финансирование

Финансирование проектов планируется проводить в рамках общего пакета планов устойчивости — вместе с восстановлением энергетических объектов. На прифронтовых территориях 10% средств на эти планы будут выделять местные власти и 90% — из бюджета, на остальной — пропорция 20/80.

В Киевской области финансирование будет 50/50. Киев, по информации издания, все проекты восстановления автономии и резервного питания должен будет финансировать самостоятельно.

С бюджетными средствами по восстановлению до сих пор нет ясности. Власти надеялись на кредитные средства от Евросоюза, но тот пока не дал согласия использовать кредит на восстановление.

Что ждет систему водообеспечения Украины в будущем

По мнению Артема Ширы, в будущем Украине придется строить резервные источники воды по примеру Израиля, поскольку военные риски никуда не денутся даже после завершения боевых действий. В правительстве такие планы прорабатывают, но их реализаия требует времени.

Также планируется в будущем создание национальной компании, которая бы занималась всеми вопросами водоснабжения комплексно.

Худший сценарий

Если с лета Украина выйдет с серьезными повреждениями водообъектов, это отразится на отопительном сезоне, поскольку производство тепла напрямую зависит от стабильного водоснабжения.

Напомним, президент Владимир Зеленский еще 25 марта предупредил о подготовке РФ ударов по инфраструктуре водоснабжения Украины.

Президент ассоциации "Укрводоканалэкология" Дмитрий Новицкий в комментарии изданию "Телеграф" объяснял, готова ли Украина к остановке водоснабжения в крупных городах.