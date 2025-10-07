Николаев получил защищенный от войны водопровод: городу впервые за 3 года возвращают пресную воду

В Николаеве реализовали "сверхсложный инфраструктурный проект" — построили новый водопровод, чтобы вернуть местным жителям доступ к пресной воде. Трубопровод простирается на 136 километров, и уже полноценно заработал.

Более полумиллиона жителей Николаева были лишены пресной воды с 2022 года, когда ВС РФ взорвали ключевой магистральный водопровод. Однако за год удалось реализовать "сверхсложный инфраструктурный проект", чтобы восстановить постоянное водоснабжение. Об этом 7 октября сообщил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

В Николаеве построили полностью новый трубопровод протяженностью 136 километров — в две нитки по 67,9 километра, а также насосные станции. После тестового заполнения системы в августе пресную воду пустили потребителям.

"Система защищена от обстрелов, насколько это возможно в условиях большой войны, кабельные линии проложены под землей, есть укрытия для персонала, резервные генераторы и современное оборудование", — подчеркнул Кулеба.

Фото нового водопровода Фото: Алексей Кулеба / Telegram

Проект стоил 6,3 миллиарда гривен. Еще 2,5 миллиарда, которые удалось сэкономить благодаря экспертизе Агентства восстановления, потратят на другие объекты водоснабжения, в частности строительство водопроводов и водопроводов в других регионах.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в интервью "Главкому" 6 октября рассказал, что пропускная способность "ниток" нового водопровода — 120 тысяч кубов. Он идет из Новой Одессы, реки Южный Буг. Первая "нитка" полностью заполнена водой, а вторую пока накачивают.

С 1 октября новый водопровод уже заработал — вода идет на постоянной основе, 7-8 октября ее как раз планировали пустить в систему города. При этом специалисты тестируют различные счетчики, расходомеры и тому подобное.

Фото водопровода в Николаеве Фото: Алексей Кулеба / Telegram

"Скорее всего, сначала будем смешивать: воду из Ингульца с водой нового водопровода, чтобы вымыть старую. На "раз-два" вода не станет кристальной. Но люди постепенно будут чувствовать, как она становится лучше. Весь процесс может занять четыре месяца, хотя прогнозируемые сроки были вдвое больше", — добавил Ким.

