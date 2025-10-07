Миколаїв отримав захищений від війни водогін: місту вперше за 3 роки повертають прісну воду

У Миколаєві реалізували "надскладний інфраструктурний проєкт" — побудували новий водогін, щоб повернути місцевим жителям доступ до прісної води. Трубопровід простягається на 136 кілометрів, і вже повноцінно запрацював.

Related video

Понад півмільйона жителів Миколаєва були позбавлені прісної води з 2022 року, коли ЗС РФ підірвали ключовий магістральний водогін. Однак за рік вдалося реалізувати "надскладний інфраструктурний проєкт", щоб відновити постійне водопостачання. Про це 7 жовтня повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

У Миколаєві побудували повністю новий трубопровід протяжністю 136 кілометрів — у дві нитки по 67,9 кілометра, а також насосні станції. Після тестового заповнення системи у серпні прісну воду пустили споживачам.

"Система захищена від обстрілів, наскільки це можливо в умовах великої війни, кабельні лінії прокладені під землею, є укриття для персоналу, резервні генератори й сучасне обладнання", — наголосив Кулеба.

Фото нового водогону Фото: Олексій Кулеба / Telegram

Проєкт вартував 6,3 мільярда гривень. Ще 2,5 мільярда, які вдалося заощадити завдяки експертизі Агентства відновлення, витратять на інші об’єкти водопостачання, зокрема будівництво водогонів та водопроводів в інших регіонах.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтерв’ю "Главкому" 6 жовтня розповів, що пропускна здатність "ниток" нового водогону — 120 тисяч кубів. Він іде з Нової Одеси, річки Південний Буг. Перша "нитка" повністю заповнена водою, а другу наразі накачують.

З 1 жовтня новий водогін вже запрацював — вода йде на постійній основі, 7-8 жовтня її якраз планували пустити у систему міста. При цьому фахівці тестують різні лічильники, витратоміри тощо.

Фото водогону в Миколаєві Фото: Олексій Кулеба / Telegram

"Скоріш за все, спочатку будемо змішувати: воду з Інгульця з водою нового водогону, щоб вимити стару. На "раз-два" вода не стане кришталевою. Але люди поступово відчуватимуть, як вона стає кращою. Весь процес може зайняти чотири місяці, хоча прогнозовані терміни були вдвічі більші", — додав Кім.

Нагадаємо, місто Шостка у Сумській області занурилось у блекаут на кілька діб після обстрілу енергетики. Мер Микола Нога розповів, що ЗС РФ завдали понад 20 ударів і одразу уразили "дуже багато об’єктів".

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім переконаний, що в Україні "дуже хороші умови" життя з урахуванням 3 років повномасштабної війни.