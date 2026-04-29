РФ готує удари по водній інфраструктурі: у зоні ризику 10 великих міст, — ЗМІ

На думку численних експертів, аналітиків і військових, влітку Росія зосередить свої удари на системах водопостачання. Не зумівши взимку заморозити українців, влітку ЗС РФ спробують створити їм великі проблеми з водопостачанням.

У зоні ризику 10 великих міст України в прифронтових і південно-східних регіонах, пише "РБК-Україна".

За словами джерела видання в держструктурах, у зоні уваги противника можуть опинитися системи водозабору. Їх в Україні в середньому по одному на населений пункт, крім великих міст.

Таким чином виведення одного об'єкта з ладу може призвести до припинення водопостачання цілого населеного пункту, а його відновлення займає чимало часу. Наприклад, у Миколаєві після руйнування водогону 2022 року відновити його вдалося тільки наприкінці 2025 року, а сума витрат склала понад 6 млрд грн.

Артем Шира, віцепрезидент Української водної асоціації, теж дотримується думки, що ворог буде по водозаборах і по насосних станціях. За його словами, відсутність резервних систем забору води, які могли б стати реальною альтернативою на випадок руйнування діючої системи, є основною проблемою.

Відео дня

"У нас часто працює одна система забору. Але навіть там, де є резервна, вона знаходиться фактично в одному приміщенні з основною — буквально за пару метрів. Поруч і два насоси — основний і резервний, і дві лінії передач (для роботи насосів — ред.). Якщо буде потрапляння, то одразу зруйнується все", — пояснив він.

Як зазначає видання, зараз опрацьовується питання встановлення в населених пунктах альтернативних водозаборів, але проблема в тому, що для їхнього будівництва та введення в експлуатацію потрібно від 9 до 12 місяців, що виключає опцію "встигнути до літа".

Як альтернативний варіант розглядається питання використання мобільних водокачок, які можна буде запустити в роботу значно швидше за нові стаціонарні водозабірні об'єкти. Частину обладнання для них уже контрактують, частину виробляють в Україні. На сьогодні можна говорити щонайменше про шість станцій потужністю 100-300 тисяч кубометрів на добу. Це достатньо для середніх обласних центрів — Запоріжжя, Кривий Ріг, Миколаїв, Вінниця, Полтава.

Для більших міст, таких як Київ, Одеса, Львів, однієї установки не вистачить.

Графіки подачі води

У разі істотного пошкодження систем водозабору українцям не вдасться уникнути графіків подачі води. Якими вони будуть, доведеться вирішувати місцевій владі, оскільки система водопостачання — виключно їхня компетенція.

У головній зоні ризику 10 областей: Луганська, Донецька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська та Херсонська області. Київ як столиця України — теж у зоні ризику.

Підготовка до прийдешніх труднощів

За інформацією видання, витрати на всі роботи з підготовки водопостачальної інфраструктури до можливих обстрілів закладено в регіональні плани стійкості. Загалом затверджено 28 проєктів у водній сфері, а в Києва є окремий делайн.

Як зазначає джерело, проєкти розроблено не для всіх областей.

"Є області, де чотири проєкти, а деякі взагалі не представляли проєкти. Це регіони ближче до заходу України", — пояснив він.

Як відбуватиметься фінансування

Фінансування проєктів планується проводити в рамках загального пакета планів стійкості — разом із відновленням енергетичних об'єктів. На прифронтових територіях 10% коштів на ці плани виділятиме місцева влада і 90% — з бюджету, на решті — пропорція 20/80.

У Київській області фінансування буде 50/50. Київ, за інформацією видання, усі проєкти відновлення автономії та резервного живлення повинен буде фінансувати самостійно.

З бюджетними коштами з відновлення досі немає ясності. Влада сподівалася на кредитні кошти від Євросоюзу, але той поки що не дав згоди використати кредит на відновлення.

Що чекає на систему водозабезпечення України в майбутньому

На думку Артема Шири, у майбутньому Україні доведеться будувати резервні джерела води за прикладом Ізраїлю, оскільки військові ризики нікуди не подінуться навіть після завершення бойових дій. В уряді такі плани опрацьовують, але їх реалізація потребує часу.

Також планується в майбутньому створення національної компанії, яка б займалася всіма питаннями водопостачання комплексно.

Найгірший сценарій

Якщо з літа Україна вийде із серйозними ушкодженнями водооб'єктів, це відіб'ється на опалювальному сезоні, оскільки виробництво тепла безпосередньо залежить від стабільного водопостачання.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ще 25 березня попередив про підготовку РФ ударів по інфраструктурі водопостачання України.

Президент асоціації "Укрводоканалекологія" Дмитро Новицький у коментарі виданню "Телеграф" пояснював, чи готова Україна до зупинки водопостачання у великих містах.