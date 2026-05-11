Россия изменила тактику ударов по Украине: в СМИ назвали новые цели врага

Российское военное командование решило изменить приоритеты при массированных обстрелах Украины. Вместо атак на энергоинфраструктуру ВС РФ больше бьет по объектам оборонно-промышленного комплекса, пишут в СМИ.

При этом Россия рассматривает вариант с тем, чтобы увеличить перечень приоритетных целей. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственный информированный источник.

Сейчас российские военные планируют бить по объектам оборонно-промышленного комплекса, а также продолжать атаки на энергетическую и топливно-энергетическую инфраструктуру.

"Врага интересуют наши стратегические предприятия. Среди приоритетных целей российских обстрелов — наши оборонные производства, объекты энергетики, газодобывающей и нефтедобывающей отрасли, АЗС на прифронтовых территориях, удары по которым мы фиксируем в последнее время", — сказал собеседник издания.

По их мнению, до осени российские военные не будут бить массированно по объектам энергетики, как это было осенью на зиму.

Зато подготовка к таким атакам продолжается: они регулярно проводят разведку и отслеживают восстановление и ремонт энергообъектов.

Также существуют опасения того, что летом враг может начать атаки на системы водоснабжения.

Ранее вице-президент Украинской водной ассоциации Артем Шира предупредил, что риск серьезных перебоев с водоснабжением в Украине остается высоким в случае новых атак РФ на критическую инфраструктуру. В худших сценариях отдельные города могут оставаться без централизованной подачи воды в течение нескольких месяцев из-за сложности и продолжительности восстановления систем.

Ранее Фокус писал, что летом Россия может сосредоточить удары на системах водоснабжения, и под угрозой окажутся по меньшей мере 10 крупных городов в прифронтовых и юго-восточных регионах Украины. Вывод из строя одного водозабора способен оставить без воды целый населенный пункт на длительное время, а восстановление инфраструктуры может затянуться на месяцы или даже годы.

Также специалисты отмечали, что угроза остановки систем водоснабжения в украинских городах становится все более реальной и может иметь даже более серьезные последствия, чем длительные блэкауты. В случае масштабных атак или технических сбоев страна может столкнуться с так называемым "вотер-аутом", что представляет прямую опасность для санитарной ситуации и базовых условий жизни населения.