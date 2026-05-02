Один удар ВС РФ — и без воды на месяцы: где в Украине возможен худший сценарий, — эксперт

Риск серьезных перебоев с водоснабжением в Украине остается высоким в случае новых атак РФ на критическую инфраструктуру. В худших сценариях отдельные города могут оставаться без централизованной подачи воды в течение нескольких месяцев из-за сложности и продолжительности восстановления систем.

Как рассказал вице-президент Украинской водной ассоциации Артем Шира в комментарии изданию "Телеграф", система водоснабжения значительно сложнее энергетической, а ее уязвимость зависит от особенностей конкретного города. Он пояснил, что крупные города с разветвленной сетью и несколькими источниками воды, в частности Киев, имеют больше шансов избежать полного отключения — там речь идет скорее о временных ограничениях или почасовой подаче.

В то же время населенные пункты, которые фактически зависят от одной магистрали, к примеру Одесса, находятся в значительно худшем положении. Так, в случае попадания в ключевую трубу или объект инфраструктуры проблему невозможно решить быстро. Более того, он предполагает, что восстановление может затянуться на месяцы.

Відео дня

Также он пояснил журналистам, что ситуацию осложняет и дефицит специализированного оборудования. По его словам, насосные станции для крупных городов изготавливаются в течение 6-12 месяцев, а в Украине их производство фактически отсутствует. Поэтому даже при наличии финансирования придется ждать поставки из-за рубежа, а это еще больше откладывает восстановительные работы.

И все же, как отмечает "Телераф", правительство уже принимает превентивные меры. Как рассказал вице-премьер-министр Алексей Кулеба, на объектах водоканалов устанавливают резервные источники питания, укрепляют инфраструктуру и прорабатывают альтернативные варианты водоснабжения. В то же время граждан призывают самостоятельно подготовиться к возможным перебоям и сформировать минимальные запасы воды.

Как подготовиться украинцам к проблемам с водоснабжением — объяснение экспертов

Специалисты рекомендуют ориентироваться на базовую норму: не менее 2 литров питьевой воды на человека в сутки, а также 10-15 литров для бытовых нужд. Если считать на семью из трех человек в неделю, то это — примерно 42 литра для питья и от 210 до 315 литров для санитарных нужд. Оптимальным решением считается хранение воды в нескольких отдельных емкостях, например в стандартных бутылях или пищевых канистрах объемом 5-20 литров.

Помимо создания запаса, важно заранее определить альтернативные источники воды в пешей доступности — это могут быть колодцы, скважины или бюветы, которые не зависят от централизованной сети. По словам экспертов, наличие такого варианта позволяет поддерживать базовые потребности даже в сложных условиях, тогда как его отсутствие после исчерпания запасов фактически оставляет единственный выход — временно покидать место жительства.

Отдельно специалисты обращают внимание на правильное хранение воды. Самым безопасным материалом для питьевой воды считается стекло, поскольку оно не взаимодействует с жидкостью и не меняет ее свойств, однако из-за веса и хрупкости в быту чаще используют пищевой пластик с соответствующей маркировкой. При этом президент Ассоциации "Укрводоканалэкология" Дмитрий Новицкий порекомендовал не применять тару из-под молочных продуктов или соков, ведь остатки органики могут способствовать развитию бактерий. Воду следует держать в темном, прохладном месте, подальше от солнечного света и источников резких запахов, поскольку перегрев или контакт с химическими веществами ухудшает ее качество.

Распространенные "домашние методы" вроде добавления соли, уксуса или других веществ не обеспечивают обеззараживание и могут только испортить воду. Эффективнее всего — использовать уже очищенную или прокипяченную воду и хранить ее в герметично закрытой таре, периодически обновляя запасы.

Более того, эксперты предостерегают от идеи установки больших резервуаров в квартирах.

"Категорически не рекомендую. 1 кубометр воды весит ровно тонну. Жилые дома — особенно старые или панельные — не рассчитаны на такую точечную нагрузку. Это может привести к трещинам в конструкциях. Да и в больших объемах без постоянной циркуляции вода быстро становится непригодной для питья", — пояснил Новицкий.

Как долго восстанавливается водная инфраструктура

В материале, ссылаясь на мнение указанных специалистов пишут, что восстановление водной инфраструктуры является значительно более сложным и длительным процессом, чем в случае с электроснабжением, ведь речь идет о разветвленной подземной системе с тысячами километров сетей. Масштабные повреждения могут требовать длительного ремонта, особенно в крупных городах, где альтернативные варианты подачи воды ограничены. Дополнительным фактором риска остаются и возможные кибератаки на системы управления, которые могут вызвать аварии даже без физического разрушения объектов.

В целом убытки, нанесенные водной инфраструктуре Украины, уже оцениваются в миллиарды долларов, а ее полное восстановление потребует значительных ресурсов и длительного времени.

Ранее Фокус писал, что летом Россия может сосредоточить удары на системах водоснабжения, и под угрозой окажутся по меньшей мере 10 крупных городов в прифронтовых и юго-восточных регионах Украины. Вывод из строя одного водозабора способен оставить без воды целый населенный пункт на длительное время, а восстановление инфраструктуры может затянуться на месяцы или даже годы.

Также специалисты отмечали, что угроза остановки систем водоснабжения в украинских городах становится все более реальной и может иметь даже более серьезные последствия, чем длительные блэкауты. В случае масштабных атак или технических сбоев страна может столкнуться с так называемым "вотер-аутом", что представляет прямую опасность для санитарной ситуации и базовых условий жизни населения.