Росія змінила тактику ударів по Україні: у ЗМІ назвали нові цілі ворога

Російське військове командування вирішило змінити пріоритети при масованих обстрілах України. Замість атак на енергоінфраструктуру ЗС РФ більше б'є по об'єктах оборонно-промислового комплексу, пишуть у ЗМІ.

При цьому Росія розглядає варіант з тим, щоб збільшити перелік пріоритетних цілей. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на власне поінформоване джерело.

Наразі російські військові планують бити по об'єктах оборонно-промислового комплексу, а також продовжувати атаки на енергетичну та паливно-енергетичну інфраструктуру.

"Ворога цікавлять наші стратегічні підприємства. Серед пріоритетних цілей російських обстрілів — наші оборонні виробництва, об'єкти енергетики, газовидобувної та нафтовидобувної галузі, АЗС на прифронтових територіях, удари по яких ми фіксуємо останнім часом", — сказав співрозмовник видання.

На їхню думку, до осені російські військові не битимуть масовано по об'єктах енергетики, як це було восени на взимку.

Натомість підготовка до таких атак триває: вони регулярно проводять розвідку та відстежують відновлення та ремонт енергооб'єктів.

Також існують побоювання того, що влітку ворог може почати атаки на системи водопостачання.

Раніше віцепрезидент Української водної асоціації Артем Шира попередив, що ризик серйозних перебоїв із водопостачанням в Україні залишається високим у разі нових атак РФ на критичну інфраструктуру. У найгірших сценаріях окремі міста можуть залишатися без централізованої подачі води протягом кількох місяців через складність і тривалість відновлення систем.

Раніше Фокус писав, що влітку Росія може зосередити удари на системах водопостачання, і під загрозою опиняться щонайменше 10 великих міст у прифронтових та південно-східних регіонах України. Виведення з ладу одного водозабору здатне залишити без води цілий населений пункт на тривалий час, а відновлення інфраструктури може затягнутися на місяці або навіть роки.

Також фахівці зазначали, що загроза зупинки систем водопостачання в українських містах стає дедалі більш реальною і може мати навіть серйозніші наслідки, ніж тривалі блекаути. У разі масштабних атак або технічних збоїв країна може зіткнутися з так званим "вотер-аутом", що становить пряму небезпеку для санітарної ситуації та базових умов життя населення.