"Є небезпека": мер Івано-Франківська попередив про загрозу масштабних обстрілів України

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив жителів міста про можливі обстріли.

За його інформацією, небезпека існує в найближчі 72 години. Про це він написав у Facebook.

Як повідомляє "Главком" із посиланням на моніторингові канали, Росія готує серію атак тривалістю три доби, і головними цілями можуть стати Київ, Дніпро, Луцьк, Львів, Івано-Франківськ та Одеса.

Ворог може застосувати:

до 50 крилатих ракет "Х-101";

до 30 балістичних ракет "Іскандер-М";

до 15 крилатих ракет "Іскандер-К";

до 18 крилатих ракет типу "Калібр";

рекордна кількість ударних/імітаційних БПЛА;

до 7х аеробалістичних ракет типу Х-47М2 "Кинджал".

За інформацією пабліка "Оперативний Інформ", наразі споряджено і готові до застосування під час наступної ракетно-дронової атаки один борт Ту-160, чотири борти Ту-92МА, а також три ракетоносії морського базування.

"Заплановано застосування до 40 крилатих/балістичних ракет різних типів. Основні цілі для ураження — міста Київ і Дніпро", — йдеться в повідомленні.

Канал Strategic Control пише про підготовку росіян до запуску ударних дронів одразу на кількох локаціях.

Зазначимо, що офіційних підтверджень щодо підготовки чи параметрів можливого удару поки що не оприлюднено. Українські служби продовжують відстежувати ситуацію.

Раніше повідомлялося, що російське військове командування вирішило змінити пріоритети під час масованих обстрілів України. Замість атак на енергоінфраструктуру ЗС РФ більше б'є по об'єктах оборонно-промислового комплексу.

Влітку Росія може зосередити удари на системах водопостачання, і під загрозою опиняться щонайменше 10 великих міст у прифронтових і південно-східних регіонах України.