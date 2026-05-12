У Києві пролунали вибухи після закінчення "перемир'я": росіяни масовано атакують Україну "Шахедами"

У ніч на 12 травня у Києві пролунала серія вибухів на тлі російської атаки. ЗС РФ уночі запустили десятки "Шахедів" по Україні.

Ворожі "Шахеди" було зафіксовано у низці східних, північних, південних та північних областей. Фокус передає, що відомо про нічну атаку росіян.

Близько 03:20 години у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА.

Повітряні сили попереджали про рух низки груп ударних дронів у небі над Україною. Ворожі БпЛА було зафіксовано у Сумській, Чернігівській, Київській, Херсонській, Миколаївській, Донецькій, Харківській областях.

Через кілька хвили група "Шахедів" взяла курс у напрямку столиці, писали Повітряні сили. "Суспільне" повідомило, що у Києві було чутно звуки вибухів на тлі атаки.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко попередив про фіксацію ворожих БпЛА у небі над столицею.

"Над Києвом зараз ворожі БпЛА. Будь ласка, будьте в безпеці до відбою тривоги. Може бути гучно", — написав посадовець.

Через кілька хвилин Ткаченко інформував, що у Києві зафіксовані наслідки атаки росіян. В Оболонському районі уламки дрона впали на дах 20-поверхового житлового будинку.

Також у Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в області працювали сили протиповітряної оборони по ворожих цілях у небі.

