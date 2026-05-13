Масований обстріл України: багато жертв на Дніпропетровщині, є відключення світла (фото)

У ніч на 13 травня росіські війська здійснили чергову масовану атаку українських міст. Під обстрілом опинилися Дніпро, Одещина, Херсонщина, Харків та Полтавщина.

В областях України зафіксовані загиблі, поранені, руйнування житлових будинків, пожежі та пошкодження інфраструктури. Фокус зібрав усе, що відомо про наслідки нічних обстрілів.

За даними Повітряних сил Збройних сил України, у ніч проти 13 травня російські війська атакували Україну 139 ударними та імітаційними безпілотниками типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і "Пародія". Українська ППО збила або подавила 111 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни, однак були зафіксовані влучання 20 БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків у ще чотирьох місцях.

Атаки на Дніпропетровщину

У ніч проти 13 травня російські війська майже 30 разів атакували три райони Дніпропетровської області. Внаслідок ударів загинули восьмеро людей, ще 11 дістали поранення.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударами були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені інфраструктура, приватні будинки та автомобілі. Постраждали троє людей. Одного 16-річного хлопця госпіталізували у стані середньої тяжкості, ще один 16-річний підліток та 21-річний хлопець лікуються амбулаторно.

На Синельниківщині росіяни атакували Дубовиківську та Миколаївську громади. Там пошкоджені понад два десятки будинків, загинули двоє людей.

Ще дев’ять будинків були пошкоджені через удар по району напередодні вдень. Унаслідок тієї атаки загинули четверо людей, ще четверо постраждали. Трьох людей ушпиталили, 50-річний чоловік перебуває у важкому стані.

У Кривому Розі пошкоджені підприємство, інфраструктура та газогін. Загинули двоє людей, ще четверо постраждали. Крім того, дев’ятимісячній дівчинці внаслідок атаки відірвало ногу.

Атака на Одещину

У ніч проти 13 травня російська армія масовано атакувала Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок кількох хвиль ударів пошкоджені складські та господарські приміщення.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, після атак виникли локальні пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. Постраждалих немає.

Атака на Херсонщину

Також минулої доби російські війська атакували десятки населених пунктів Херсонської області дронами, авіацією та артилерією. Через обстріли поранення дістали троє людей.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ударами перебували Антонівка, Комишани, Станіслав, Берислав, Херсон та інші населені пункти області. Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі, житлових кварталах та території фермерських господарств.

Унаслідок атак пошкоджені три багатоповерхівки, 10 приватних будинків, водонапірна башта, церква та приватні автомобілі. Також росіяни вдарили по фермерському господарству та сільськогосподарському підприємству.

Атака на Харків

У ніч проти 13 травня російські війська атакували Харків безпілотниками. У Шевченківському районі уламки дрона впали на дорогу, а в Холодногірському районі зафіксували удар по об’єкту інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, у Шевченківському районі постраждалих немає. Після удару по інфраструктурному об’єкту у Холодногірському районі виникла пожежа. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Атака на Полтавщину

Також ворог атакував Полтавську громаду. За даними Полтавської ОВА, російські дрони влучили в електропідстанцію, через що без світла залишилися понад 6,5 тисячі побутових та 548 юридичних абонентів.

Також у прилеглих будинках пошкоджене скління. Інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, у ніч на 12 травня російські війська атакували Україну десятками ударних дронів. Вибухи та падіння уламків фіксували у Києві, на Київщині та у Дніпрі, пошкоджень зазнали житлові будинки, дитячий садок і транспортна інфраструктура.

Також у ніч проти 12 травня російські війська масовано атакували Україну ударними дронами типу "Шахед". Повітряну тривогу через БпЛА оголошували у південних, північних, східних і центральних областях країни.